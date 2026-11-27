Tổng thống Belarus Lukashenko chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Belarus tháng 5/2025. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Belarus)

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam dịp này của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko?

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hai nước.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự gần gũi, tin cậy và coi trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giaoViệt Nam - Belarus.

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung. (Ảnh: Chu Văn)

Hai nước có nền tảng vững chắc là tình hữu nghị truyền thống và sự gắn bó chân thành giữa hai dân tộc, được thử thách và bồi đắp qua nhiều thập kỷ. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Belarus dành cho Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2025 và việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược đã mở ra khuôn khổ hợp tác mới, tạo nền tảng để tăng cường tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Belarus là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước nhìn lại quá trình triển khai thỏa thuận đã đạt được, nhất trí những định hướng mới và biện pháp cụ thể nhằm làm phong phú nội hàm, đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Lộ trình phát triển quan hệ hợp tác giai đoạn 2027-2029 dự kiến được ký kết, bao gồm định hướng phát triển hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko từng 3 lần thăm Việt Nam vào các năm 1997, 2008 và 2015. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đâu là những trọng tâm, thưa Đại sứ?

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trọng tâm nổi bật. Trong khuôn khổ chuyến thăm, một đoàn đông đảo doanh nghiệp Belarus do Phó Thủ tướng Alexander Terekhov dẫn đầu sẽ tham dự Hội chợ Vietnam Expo 2026 và tổ chức Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Belarus tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động quảng bá sản phẩm và kết nối doanh nghiệp phong phú. Các doanh nghiệp quốc phòng của Belarus cũng sẽ tham gia Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2026.

Chuyến thăm cũng tạo động lực mới cho các dự án hợp tác trọng điểm, như lắp ráp xe tải MAZ tại Hưng Yên, máy kéo nhãn hiệu Belarus tại thành phố Hồ Chí Minh, xe khai khoáng nhãn hiệu BELAZ, cũng như liên doanh sản xuất sữa sử dụng nguyên liệu và công nghệ Belarus. Các thỏa thuận dự kiến ký kết tiêu biểu cho hướng hợp tác mới, gắn sản xuất với nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và khả năng cung ứng sản phẩm cho thị trường khu vực.

Một nội dung quan trọng là thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các địa phương. Việc kết nối giữa Hưng Yên với các đối tác Belarus là một ví dụ điển hình cho mô hình hợp tác địa phương với địa phương, doanh nghiệp với doanh nghiệp trong nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, logistics, du lịch, giáo dục và khoa học - công nghệ.

Với các thỏa thuận hợp tác mới ký kết, chuyến thăm góp phần chuyển hóa các thỏa thuận cấp cao thành dự án và kết quả thiết thực cho người dân, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov tại cuộc hội đàm ngày 28/10.

Chuyến thăm lần này diễn ra chỉ một tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov với nhiều kết quả quan trọng. Thông qua đó, Đại sứ đánh giá như thế nào về mức độ cam kết và quyết tâm triển khai tầm nhìn hợp tác giữa hai nước?

Tôi đánh giá cam kết chính trị và quyết tâm triển khai tầm nhìn hợp tác của hai bên ở mức cao. Điều đặc biệt quan trọng là cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Alexander Lukashenko đều trực tiếp chỉ đạo rằng quan hệ Đối tác chiến lược phải được cụ thể hóa bằng những kết quả thực chất, có thể nhận diện và đo đếm được trong hợp tác song phương.

Quyết tâm đó đang từng bước được thể hiện qua những kết quả ban đầu như mở đường bay thẳng Minsk-Nha Trang, Phú Quốc, tạo thuận lợi về thị thực, tăng trưởng thương mại và thúc đẩy các dự án hợp tác mới. Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước đã chủ động triển khai, xây dựng các kế hoạch mục tiêu, đầu mối, tiến độ rõ ràng; đồng thời thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Trong lĩnh vực kinh tế, trọng tâm là chuyển từ mua bán hàng hóa đơn thuần sang liên doanh, sản xuất, lắp ráp, chuyển giao công nghệ và cùng tiếp cận thị trường thứ ba, nhất là thông qua các dự án máy kéo Belarus, xe tải MAZ, xe khai khoáng BELAZ và chế biến thực phẩm.

Tôi tin rằng sự chỉ đạo thống nhất và quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Alexander Lukashenko là bảo đảm chính trị quan trọng để tầm nhìn và Lộ trình Đối tác chiến lược được triển khai hiệu quả.

Yêu cầu đặt ra là mỗi cơ chế hợp tác phải tạo ra kết quả, mỗi thỏa thuận cần được cụ thể hóa thành dự án và mỗi dự án phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Đây cũng chính là thước đo thành công của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus trong giai đoạn mới.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung dự Khai trương đường bay thẳng Minsk - Nha Trang. (Ảnh: Chu Văn)

Năm 2027 có ý nghĩa quan trọng khi hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2027) và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Belarus (1957-2027), xin Đại sứ cho biết thông điệp từ hai dấu mốc này và các kế hoạch kỷ niệm trọng tâm?

Hai dấu mốc trong năm 2027 là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Belarus. Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Belarus nhắc lại cội nguồn của sự gắn bó hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc; trong khi 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao khẳng định sức sống và giá trị bền vững của quan hệ hai nước.

Thông điệp quan trọng nhất là hai nước đang kế thừa nền tảng hữu nghị lâu đời để bước sang giai đoạn hợp tác chiến lược sâu rộng hơn. Việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025 đánh dấu bước chuyển về chất, mở ra khuôn khổ mới để tăng cường tin cậy chính trị và biến tình cảm tốt đẹp thành chương trình và kết quả hợp tác cụ thể.

Năm 2027 cũng là dịp quan trọng để giáo dục thế hệ trẻ hai nước về lịch sử và trách nhiệm tiếp nối tình hữu nghị Việt Nam - Belarus. Chúng tôi mong muốn thanh niên, sinh viên hai nước không chỉ hiểu biết về quá khứ mà còn chủ động tham gia các hoạt động giao lưu, học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, qua đó trở thành lực lượng kế tục và làm mới quan hệ Đối tác chiến lược.

Hai Bộ Ngoại giao đã thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm và ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2029. Dự kiến, chuỗi hoạt động sẽ kết hợp giữa chính trị, ngoại giao, văn hóa, giáo dục và xúc tiến thương mại, du lịch; đặc biệt chú trọng các hoạt động hướng tới thanh niên và giao lưu nhân dân. Mục tiêu là vừa tri ân lịch sử, vừa tạo động lực mới, sức sống mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!