Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko từng 3 lần thăm Việt Nam vào các năm 1997, 2008 và 2015. Chuyến thăm lần này diễn ra vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2027) và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Belarus (1957-2027).

Việt Nam và Belarus có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, bao gồm cấp cao nhất. Tháng 5/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Tổng thống Belarus Lukashenko chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Belarus tháng 5/2025. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Belarus

Việt Nam và Belarus có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau. Việt Nam xuất sang Belarus thủy hải sản, cao su tự nhiên, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, gạo, hạt điều, lạc, hạt tiêu, gia vị, chè, rau quả đóng hộp, dược phẩm, máy tính...; nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa, phân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô, máy kéo, ô tô tải, hóa chất...

Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Belarus đạt hơn 80 triệu USD, 10 tháng đầu năm 2026 đạt 100 triệu USD. Hiện nay, Belarus có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 32,2 triệu USD. Việt Nam có 1 dự án đầu tư sang Belarus với tổng vốn đầu tư là 816 nghìn USD.

Trong bối cảnh phát triển mới, Việt Nam và Belarus còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác theo hướng đổi mới sáng tạo, phát huy thế mạnh bổ trợ của nhau và đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Belarus đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao. Hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước được duy trì và phát triển, các tổ chức khoa học và công nghệ hai nước hợp tác chặt chẽ, nhiều dự án đã được triển khai và có kết quả tốt.

Thời gian gần đây, lượng khách Belarus đến Việt Nam tăng nhanh, năm 2024 có khoảng 15.000 lượt người, năm 2025 đạt gần 20.000 lượt du khách. Việt Nam và Belarus đã miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông từ năm 2025. Hợp tác giữa các địa phương hai nước tiếp tục duy trì.

Cộng đồng Việt Nam ở Belarus hiện có khoảng 600 người (bao gồm người Việt định cư, làm ăn sinh sống tại đây, sinh viên, lao động làm việc có thời hạn theo hợp đồng), đã thành lập Hội người Việt Nam tại Belarus.