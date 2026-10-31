Tổng thống Ba Lan tuyên bố trật tự hiến pháp bị vi phạm

"Tối nay, đã xảy ra hành vi vi phạm trật tự hiến pháp của Cộng hòa Ba Lan và chiếm đoạt trái phép một cơ quan nhà nước theo hiến pháp", ông Nawrocki tuyên bố.

Tổng thống Ba Lan đã đưa ra tuyên bố này sau khi dành vài giờ bên trong Tòa án Hiến pháp. Ông đã rút ngắn chuyến thăm chính thức tới Senegal và trở về Warsaw vào tối thứ Sáu khi căng thẳng leo thang về quyền kiểm soát Tòa án.

Cảnh sát phong tỏa Tòa án Hiến pháp Ba Lan. Ảnh: MXH

"Trước mối đe dọa đối với an ninh nội bộ của Cộng hòa Ba Lan, hôm nay tôi triệu tập cuộc tham vấn khẩn cấp với đại diện các lực lượng nghị viện nhằm ổn định tình hình chính trị và khôi phục trật tự hiến pháp", ông nói.

Sau khi trở về Warsaw, ông đã lập tức đến Tòa án Hiến pháp vào khoảng 1 giờ sáng, bất chấp bị cản trở. Bên trong tòa nhà, ông đã đối chất với bà Anna Korwin-Piotrowska - nhân vật trung tâm trong cuộc khủng hoảng hiến pháp nghiêm trọng tại Ba Lan này.

Tuyên bố của Tổng thống nước Cộng hòa Ba Lan Karol Nawrocki liên quan đến mối đe dọa an ninh nội bộ của Cộng hòa Ba Lan. Ảnh: X/Karol Nawrocki

Viện dẫn lý do là thẩm phán có thâm niên cao nhất, bà Korwin-Piotrowska đã ban hành lệnh đình chỉ chức vụ đối với Chánh án Tòa án Hiến pháp đương nhiệm Bogdan Swieczkowski và Phó Chánh án Bartlomiej Sochanski (hai quan chức ủng hộ Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) đối lập và Tổng thống Nawrocki). Bà tự tuyên bố đảm nhận vai trò Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp.

Phía ban lãnh đạo bị đình chỉ và phe đối lập đã bác bỏ tuyên bố của bà, cáo buộc hành động của bà và chính quyền của Thủ tướng Donald Tusk là "chiếm quyền kiểm soát trái phép" và phạm tội "đảo chính".

Cảnh sát chống bạo động sau đó đã bao vây trụ sở Tòa án Hiến pháp tại Warsaw theo yêu cầu an ninh từ phía bà Korwin-Piotrowska và Tổng Công tố.

Tổng thống Ba Lan vẫn ở lại Tòa án Hiến pháp cho đến gần 5 giờ sáng. Sau đó, ông yêu cầu cảnh sát rời khỏi khuôn viên tòa án.

Những bất ổn tại Tòa án Hiến pháp Ba Lan đã diễn ra sau khi liên minh của Thủ tướng Tusk lên nắm quyền vào năm 2023, với kế hoạch thay đổi ban lãnh đạo tại tòa án này.

Tuy nhiên, ông Nawrocki cùng Đảng Pháp luật và Công lý đối lập đã ngăn cản kế hoạch này sau khi ông đắc cử Tổng thống Ba Lan vào năm 2025. Ông đã kiên quyết từ chối làm lễ tuyên thệ cho các thẩm phán mới được Quốc hội Ba Lan - do liên minh của chính quyền Thủ tướng Tusk chiếm đa số - đề cử.