Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)