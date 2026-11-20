Người dân, doanh nghiệp có quyền phản ánh, kiến nghị khi văn bản pháp luật có nhiều cách hiểu hoặc áp dụng không thống nhất. Luật mới cũng cho phép Chính phủ điều chỉnh một số quy định của luật trong tình huống khẩn cấp và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, khi Quốc hội không thể họp.