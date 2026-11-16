Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Tình trạng vứt xác động vật ra môi trường, nhất là tại các tuyến kênh mương thủy lợi không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. Trước thực trạng đó, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là yêu cầu cấp thiết.