Xã hộiThời sự

Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 21/11/2026.

Báo Nhân Dân
187 liên quanGốc
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 21/11/2026.

HÒA AN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tong-thong-azerbaijan-va-phu-nhan-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1003088.html