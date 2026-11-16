Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 21/11/2026.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 21/11/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tong-thong-azerbaijan-va-phu-nhan-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1003088.html