Tối 19/11, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân Mehriban Aliyeva đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi.

Tháp tùng Tổng thống và phu nhân có: Chánh Văn phòng Tổng thống Samir Nuriyev; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Jeyhun Bayramov; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Zakir Hasanov; Trợ lý Tổng thống Hikmat Hajiyev; Bộ trưởng Bộ Năng lượng Parviz Shahbazov; Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Kamaladdin Heydarov; Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mikayil Jabbarov; Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Ilham Aliyev kể từ sau chuyến thăm lần đầu vào năm 2014.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đã nâng quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Azerbaijan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5/2025.

Chuyến thăm không chỉ tạo dấu ấn về chính trị, ngoại giao mà còn mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam và Azerbaijan có bề dày quan hệ lâu đời, được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Azerbaijan Heydar Aliyev cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công xây dựng, vun đắp suốt nhiều thập kỷ qua.

Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 150 triệu USD; 9 tháng năm 2026, đạt gần 60 triệu USD.

Hợp tác trên các lĩnh vực khác như quốc phòng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch cũng từng bước được thúc đẩy và còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển.

Trong đó, hợp tác giáo dục - đào tạo là lĩnh vực truyền thống (Azerbaijan từng giúp đào tạo nhiều sinh viên và chuyên gia cho Việt Nam dưới thời Liên Xô cũ) và dần được khôi phục, với một số sinh viên ngành dầu khí và quan hệ quốc tế theo học tại Azerbaijan thời gian gần đây. Hằng năm, Azerbaijan đào tạo cho Việt Nam nhiều sĩ quan hải quân và chuyên gia trong ngành dầu khí, tư pháp.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Tổ chức phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á.