Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi.

Cùng đi với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev có: Phu nhân Tổng thống Mehriban Aliyeva; Chánh văn phòng Tổng thống Samir Nuriyev; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Jeyhun Bayramov; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Zakir Hasanov; Trợ lý Tổng thống Hikmat Hajiyev; Bộ trưởng Bộ Năng lượng Parviz Shahbazov; Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Kamaladdin Heydarov; Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mikayil Jabbarov; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizada.

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Ilham Aliyev sinh ngày 24-12-1961, tại Baku. Ông thông thạo tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Về học vấn, từ năm 1967 đến 1977, ông theo học tại Trường Trung học số 6 ở Baku; từ năm 1977 đến 1982, ông học tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow; năm 1985, ông là Tiến sĩ Lịch sử tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow.

Về sự nghiệp, từ năm 1985 đến 1990, ông giảng dạy tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow; từ năm 1991 đến 1994, ông kinh doanh tư nhân và là lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghiệp và thương mại tư nhân; từ năm 1994 đến tháng 8-2003, ông giữ chức Phó chủ tịch thứ nhất Công ty Dầu khí Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan (SOCAR); từ năm 1995 đến 2000, ông là đại biểu Quốc hội Cộng hòa Azerbaijan; từ năm 1997, ông là Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Azerbaijan.

Đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Năm 1999, ông được bầu làm Phó chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới; năm 2001, ông giữ chức Phó chủ tịch thứ nhất Đảng Azerbaijan Mới; từ năm 2001 đến 2003, ông là Trưởng phái đoàn Nghị viện Azerbaijan tại Hội đồng Nghị viện của Hội đồng châu Âu (PACE); tháng 1-2003, ông giữ chức Phó chủ tịch PACE .

Tháng 8-2003, ông được bầu làm Thủ tướng Cộng hòa Azerbaijan. Từ tháng 10-2003 đến nay, ông là Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan. Năm 2005, ông giữ chức Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Ilham Aliyev kể từ sau chuyến thăm lần đầu tiên vào năm 2014. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Ilham Aliyev và phu nhân không chỉ tạo dấu ấn về chính trị, ngoại giao mà còn mở ra những cơ hội quan trọng để hai bên cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược, tạo thêm động lực và mở rộng không gian hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước.