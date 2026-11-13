Tổng thống Azerbaijan bàn việc thúc đẩy hoà bình cùng Thủ tướng Armenia, tăng cường hợp tác với Anh

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (phải) và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan gặp nhau bên lề Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Dublin (Ireland) ngày 12/11. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, theo các tuyên bố riêng rẽ của Văn phòng Tổng thống Azerbaijan và Văn phòng Thủ tướng Armenia, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia Kavkaz tiếp nối kết quả hội nghị thượng đỉnh hòa bình hồi tháng 8/2025, khi Baku và Yerevan ký tuyên bố chung và ký nháy thỏa thuận hòa bình.

Hai bên tập trung thảo luận các bước đi thực tế nhằm củng cố hòa bình, trong đó có phát triển kết nối giao thông và trung chuyển, bao gồm cả tiến độ dự án Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế (TRIPP), quan hệ kinh tế - thương mại, phân định biên giới và triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin.

Hai nhà lãnh đạo của Armenia và Azerbaijan khẳng định cần duy trì đà tích cực của tiến trình hòa bình và tiếp tục đối thoại nhằm củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Trong khi đó, Azerbaijan và Anh cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Andy Burnham và Tổng thống Aliyev.

Theo Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược vừa được ký, hai nước cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh nhằm hỗ trợ hòa bình, ổn định khu vực, đồng thời nâng cao năng lực răn đe, ngăn ngừa và ứng phó với các mối đe dọa chung. Hai bên sẽ duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường phối hợp về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hợp tác quốc phòng sẽ tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực và khả năng phối hợp tác chiến; đồng thời hai nước sẽ tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, trong đó có các sáng kiến chung ở những lĩnh vực cùng quan tâm.

Về kinh tế, Anh và Azerbaijan đặt mục tiêu mở rộng thương mại, đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm và đa dạng hóa. Hai bên sẽ tăng cường quan hệ đối tác thương mại dài hạn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và dịch vụ.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối khu vực và quốc tế, trong đó có việc hỗ trợ phát triển Hành lang Trung tâm cùng các dự án giao thông, logistics và cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại, đầu tư xuyên biên giới. Ủy ban liên chính phủ chung về Hợp tác kinh tế và thương mại sẽ là cơ chế chủ chốt thúc đẩy các sáng kiến về đầu tư, đa dạng hóa kinh tế, phát triển Hành lang Trung tâm và hợp tác năng lượng.

Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục và phát triển kỹ năng, bao gồm giáo dục đại học, đào tạo nghề, kỹ năng số và kỹ thuật, cũng như đào tạo đội ngũ lãnh đạo và khu vực công.

Theo tuyên bố, hai bên sẽ tổ chức cuộc họp Đối tác chiến lược hằng năm để đánh giá tiến độ triển khai ba trụ cột hợp tác, xác định ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo và thống nhất các biện pháp thực hiện cụ thể.