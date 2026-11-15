Tổng thống Argentina tuyên bố tái tranh cử

Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu tại Buenos Aires. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm về danh nhân Manuel Belgrano diễn ra ở Bảo tàng Phủ Tổng thống (Casa Rosada), ông Milei tuyên bố sẽ tái tranh cử.

Đề cập đến chính sách mở cửa thương mại, Tổng thống Milei cho biết khi chính quyền của ông mới tiếp quản đất nước, Argentina chỉ giao thương với 10% số quốc gia trên toàn cầu. Đến nay, nước này đã mở cửa hơn 500 thị trường và nâng tỷ lệ giao thương lên mức 30%. Ông dẫn chứng hàng loạt bước tiến như hiệp định với Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA), thỏa thuận với Singapore và Mỹ, cũng như tiến trình gia nhập khối thương mại xuyên Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà nước Argentina cam kết tiếp tục lộ trình cắt giảm thuế. Ông dự báo nếu kịch bản kinh tế của ông thành hiện thực, chính phủ sẽ hoàn trả cho người dân khoảng 500 tỷ USD trong suốt nhiệm kỳ, tương đương với quy mô khoản nợ hiện tại của nước này.

Trong bài phát biểu, ông Milei ca ngợi danh nhân lịch sử Manuel Belgrano - người sáng tạo ra Quốc kỳ Argentina - là “nhà kinh tế học hiện đại và tự do đầu tiên” của xứ sở Tango, đồng thời khẳng định chính phủ hiện nay đang tiếp nối con đường tự do kinh tế mà vị anh hùng dân tộc này đã vạch ra.