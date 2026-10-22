Tổng thống Ai Cập nêu giới hạn hỗ trợ quân sự dành cho Ả rập Saudi

Cuộc họp Hội đồng quốc phòng Ai Cập do Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi chủ trì nhằm thảo luận viện trợ quân sự cho Ả rập Saudi. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập Mohammed El-Shennawy, ông al-Sisi đưa ra lập trường trên tại phiên thảo luận về an ninh quốc gia và công dân, trong khuôn khổ Diễn đàn Ai Cập 2026 ngày 21-10. Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh hoạt động hỗ trợ quân sự chỉ giới hạn trong nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, biên giới của Ả rập Saudi và các quốc gia Arab khác khi có yêu cầu, không đồng nghĩa với việc mở rộng hoạt động quân sự sang Yemen.

Ông al-Sisi tái khẳng định nguyên tắc “an ninh quốc gia Arab là không thể tách rời”, đồng thời nhấn mạnh sự ổn định của các quốc gia vùng Vịnh có quan hệ trực tiếp với an ninh quốc gia Ai Cập. Ông cũng nêu lại những nguyên tắc lâu dài trong chính sách đối ngoại của Cairo, gồm không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, bảo vệ các thể chế quốc gia và phản đối hợp tác với các nhóm vũ trang phi nhà nước.

Tuyên bố được đưa ra hai ngày sau khi Quốc hội Ai Cập hoãn đến ngày 26-10 cuộc bỏ phiếu về việc phê chuẩn viện trợ quân sự cho Ả rập Saudi, kéo dài quá trình thảo luận về mức độ can dự của Cairo vào cuộc xung đột với lực lượng Houthi tại Yemen. Theo đề xuất đang được xem xét, Tổng thống al-Sisi có thể được trao thẩm quyền phê duyệt viện trợ quốc phòng nếu Riyadh đề nghị.

Theo Hiến pháp Ai Cập, việc triển khai lực lượng vũ trang tham gia các nhiệm vụ chiến đấu ở nước ngoài phải được tham vấn với Hội đồng Quốc phòng và nhận được sự chấp thuận của ít nhất 2/3 số nghị sĩ. Quy định này đặt ra khuôn khổ pháp lý đối với mọi quyết định có thể đưa quân đội Ai Cập tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn, liên tục sử dụng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ả rập Saudi trong những tuần gần đây. Theo thông tin được cung cấp, các cuộc tấn công trong tháng 10 đã gây thương vong và ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, làm gia tăng sức ép đối với Riyadh trong việc bảo vệ lãnh thổ.

Diễn biến này cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải tại Biển Đỏ và Eo biển Bab al-Mandab, tuyến vận tải quan trọng đối với thương mại quốc tế. Phát biểu tại Diễn đàn Ai Cập 2026 ngày 21-10, Ngoại trưởng Badr Abdelatty cho biết Cairo đang phối hợp với các quốc gia ven Biển Đỏ nhằm tăng cường an ninh khu vực thông qua các quan hệ đối tác về kinh tế, hậu cần và phát triển.

Bên cạnh tình hình tại Yemen, ông al-Sisi cũng nhấn mạnh yêu cầu khôi phục ổn định tại các điểm nóng khác trong thế giới Arab, đặc biệt là Sudan, Libya và Somalia, đồng thời tái khẳng định cam kết của Ai Cập đối với an ninh tập thể của các quốc gia Arab.

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