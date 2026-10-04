Tổng thống Ai Cập kêu gọi châu Phi đẩy mạnh hội nhập kinh tế

Phát biểu ngày 3/10 tại lễ khai mạc Diễn đàn Alamein-Africa ở thành phố New Alamein, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi nhấn mạnh châu Phi đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, trong đó căng thẳng địa chính trị và các thách thức kinh tế đang tác động ngày càng rõ nét đến quá trình phát triển của lục địa.

Theo ông El-Sisi, trong bối cảnh đó, các quốc gia châu Phi cần tăng cường năng lực và khả năng thích ứng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác để chủ động định hình tương lai của chính mình. Ông cho rằng phát triển kinh tế cần môi trường ổn định, trong đó hòa bình, các thể chế quốc gia vững mạnh, tôn trọng chủ quyền, quan hệ láng giềng và giải quyết hòa bình các cuộc khủng hoảng là những điều kiện quan trọng đối với đầu tư và phát triển.

Ông El-Sisi cho biết Diễn đàn Alamein-Africa được tổ chức nhằm thu hẹp khoảng cách thông tin, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và các nhà đầu tư châu Phi, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới và đẩy nhanh việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA). Diễn đàn cũng hướng tới việc huy động nguồn lực cho các dự án phát triển và tăng cường vai trò của khu vực tư nhân trong tiến trình hội nhập kinh tế.

Tại diễn đàn, Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Phi (Afreximbank) George Elombi kêu gọi tăng cường năng lực của các thể chế tài chính do châu Phi sở hữu, qua đó tạo thêm nguồn vốn cho các dự án phát triển và nâng cao khả năng ứng phó của nền kinh tế trước những cú sốc từ bên ngoài. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Liên minh châu Phi (AUDA-NEPAD) Nardos Bekele-Thomas nhấn mạnh nhu cầu huy động thêm nguồn vốn trong nội khối để thúc đẩy các dự án phát triển.

Diễn đàn Alamein-Africa lần thứ nhất diễn ra từ ngày 2-4/10 tại thành phố New Alamein, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Phi, quan chức cấp cao, đại diện các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức theo sáng kiến của Ai Cập và quyết định của Hội nghị thượng đỉnh AU hồi tháng 2/2026. Diễn đàn dự kiến được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại New Alamein, tạo thêm một khuôn khổ để các nước châu Phi, doanh nghiệp và các định chế tài chính thúc đẩy hội nhập kinh tế và triển khai các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2063 của AU.