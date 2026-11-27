Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi tiếp công dân

Tại buổi tiếp công dân, liên quan dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng lô 13-14 (giai đoạn 2), phường Thạnh Mỹ Tây, công dân đề nghị Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện dự án nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân.

Sau khi nghe ý kiến của công dân cùng đại diện các sở, ngành, cơ quan liên quan, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đánh giá, đây là vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm. Mặc dù Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc thanh tra toàn diện dự án nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện; quá trình thanh tra kéo dài và việc giải quyết tố cáo còn chậm, chưa dứt điểm.

Người dân nêu ý kiến liên quan dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng lô 13-14 (giai đoạn 2), phường Thạnh Mỹ Tây

Trước thực tế trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND TPHCM thụ lý, giải quyết đầy đủ các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định.

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam tham mưu, đề xuất để ban hành quyết định thanh tra dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Người dân nêu ý kiến liên quan đến khu đất 193ha, tiểu khu 488, Lâm trường Phú Bình, xã Phú Giáo (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương trước đây)

Đối với vụ việc liên quan khu đất 193ha, tiểu khu 488, Lâm trường Phú Bình, xã Phú Giáo (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương trước đây), công dân đề nghị kiểm tra lại việc cấp, thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số trường hợp; đồng thời xem xét lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người đã có quyết định sử dụng đất.

Kết luận về nội dung này, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, làm rõ các kiến nghị của công dân; xem xét trả lời nội dung người dân phản ánh cũng như kết quả thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh Bình Dương (trước đây).

Đối với những nội dung đã được giải quyết, cơ quan chức năng cần thông báo rõ bằng văn bản để công dân được biết, đồng thời báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị công dân chấp hành các kết quả giải quyết đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận; tích cực phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để hỗ trợ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam phối hợp Ban Tiếp công dân Trung ương rà soát hồ sơ, đối chiếu từng nội dung đơn với kết quả giải quyết trước đây và theo dõi sát quá trình xử lý của UBND TPHCM.

Trường hợp xuất hiện tài liệu mới có thể ảnh hưởng đến kết quả đã kết luận, các đơn vị cần phối hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ để xem xét, chỉ đạo những bước tiếp theo.