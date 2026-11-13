Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn làm việc với tỉnh Phú Thọ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đồng chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khái quát những kết quả nổi bật của tỉnh sau hợp nhất.

Với quy mô dân số hơn 4 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước và dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của Phú Thọ cơ bản vận hành ổn định, thông suốt.

Hiện nay, toàn tỉnh đang tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 11% (9 tháng đầu năm đạt 10,1%, phấn đấu quý IV đạt 13,5%).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường phát biểu một số nội dung liên quan đến đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác nội chính, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc kéo dài tại cơ sở.

Đồng chí đề nghị Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ quan tâm phối hợp với địa phương thành lập Tổ công tác giữa Thanh tra Chính phủ và tỉnh để rà soát, xác định phương hướng giải quyết dứt điểm 9 dự án theo Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTr ngày 17/5/2012 của Thanh tra Chính phủ và tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho cơ chế đặc thù nhằm xử lý triệt để kiến nghị của các hộ dân liên quan đến diện tích đất Nhà nước đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trình bày báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của Trung ương.

Báo cáo cũng đề cập đến tiến độ số hóa hồ sơ, tài liệu; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn và các kiến nghị sửa đổi Luật Thanh tra phù hợp với thực tiễn quản lý.

Thành viên Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích cơ sở pháp lý, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành nhằm tìm giải pháp tháo gỡ triệt để các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong nâng cao hiệu lực thực thi kết luận thanh tra, siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản và đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Thanh tra.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu thảo luận.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng phát biểu thảo luận một số nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững kỷ cương, phép nước.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ hoàn thiện kế hoạch thanh tra năm 2027 bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, hướng trọng tâm vào các dự án chậm tiến độ và cơ sở nhà, đất dôi dư nhằm phòng, chống lãng phí.

Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ rà soát, thống nhất tiêu chí thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; siết chặt kỷ cương tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng ngay từ cơ sở và tăng cường tiếp công dân trực tuyến liên thông 3 cấp từ Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, công tác thanh tra phải gắn liền với tinh thần đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, khơi thông nguồn lực phát triển, đi đôi với việc hoàn thành số hóa dữ liệu ngành Thanh tra, hồ sơ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thống nhất cao với các kiến nghị của tỉnh, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định sẽ lồng ghép việc đánh giá nguyên nhân, đề xuất cơ chế tháo gỡ vướng mắc tại dự án của Công ty TNHH Kim Long vào kết luận thanh tra để báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị xem xét.

Đồng chí ghi nhận các đề xuất sửa đổi Luật Thanh tra theo hướng khắc phục chồng chéo, quy định rõ thời hạn thực hiện kết luận thanh tra; giao các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Thanh tra Chính phủ với Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ để làm mô hình điểm nhân rộng toàn quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ và Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo UBND tỉnh giao rõ đầu mối, phân công trách nhiệm cụ thể để hoàn thành ngay trong tháng 11 các nhiệm vụ cấp bách.

Trọng tâm là báo cáo tổng thể việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra qua các thời kỳ; tổ chức tiếp công dân, đối thoại giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp; hoàn thành số hóa hồ sơ, tài liệu theo đúng lộ trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm thống nhất bộ tiêu chí đánh giá, thống kê mang tính thực chất trên bình diện cả nước đối với việc xử lý tài sản công dôi dư, các dự án tồn đọng và dữ liệu đất đai nhằm tránh lãng phí, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để địa phương triển khai hiệu quả.