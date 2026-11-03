Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổ trưởng Tổ giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và các thành viên Tổ giúp việc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu quán triệt nội dung buổi làm việc

Các đại biểu dự buổi làm việc

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh); Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổ trưởng Tổ giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe, thảo luận, thống nhất nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc

Theo kế hoạch, đoàn công tác tập trung kiểm tra, giám sát về 4 nhóm nội dung công tác gồm: lãnh đạo, chỉ đạo, phòng ngừa; chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công; phát hiện, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan Trung ương.

Về phương pháp làm việc, Tổ giúp việc của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với một số cơ quan, tổ chức trực thuộc Tỉnh ủy để rà soát, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

Trên cơ sở kết quả làm việc và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, Tổ giúp việc của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan đối với dự thảo báo cáo...

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh chú trọng phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, gắn xử lý sai phạm với chấn chỉnh quản lý và trách nhiệm người đứng đầu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với mục đích, yêu cầu kiểm tra, giám sát; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc và phối hợp thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo kế hoạch sau khi được ban hành.

Đồng chí đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và tiến độ cung cấp thông tin. Đồng thời báo cáo, giải trình phải rõ kết quả, tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý, không né tránh, không hình thức; vấn đề đã rõ, thuộc thẩm quyền thì chủ động khắc phục, không chờ kết luận.

Đồng chí giao Ban Nội chính Tỉnh ủy làm đầu mối phối hợp với đoàn công tác, tổ giúp việc đôn đốc chuẩn bị, cung cấp tài liệu, kịp thời báo cáo vấn đề phát sinh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ mục đích của kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, phân công đầu mối phối hợp chặt chẽ để cung cấp đầy đủ, chính xác nội dung thông tin, tài liệu theo yêu cầu của đoàn công tác. Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy cung cấp, kết hợp với làm việc, trao đổi, giải trình của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đoàn công tác xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát gửi Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đồng chí giao Tổ giúp việc khẩn trương, chủ động trao đổi với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo kiểm tra, giám sát.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc; rà soát, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp; xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của các cơ quan Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.