Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn Đà Nẵng ước tăng 10,31%

Tại buổi họp báo, UBND TP Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 và các nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của UBND thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng chủ trì họp báo quý III năm 2026.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; xây dựng và thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, kế hoạch và lộ trình triển khai theo từng ngành, lĩnh vực, nhằm tập trung toàn lực bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực; hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định; thu ngân sách, đầu tư và an sinh xã hội được bảo đảm, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng trong các tháng tiếp theo của năm.

Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn TP Đà Nẵng 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 10,31%, đứng thứ 7/34 địa phương trong quý III và thứ 9/34 địa phương trong 9 tháng. Trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Đà Nẵng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong quý III và đứng thứ hai trong 9 tháng. So với các thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng duy trì vị trí thứ ba trong cả quý III và 9 tháng năm 2026.

Quang cảnh buổi họp báo.

Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì tích cực, nhất là trong cao điểm du lịch hè. Công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch được đẩy mạnh theo hướng đa nền tảng, gắn với thông điệp “Chạm về nguyên bản - Return to the Origins” và chuỗi sự kiện, lễ hội lớn của thành phố. Thành phố tiếp tục triển khai các chương trình “Top 100 điểm Chạm Đà Nẵng”, “DaNang Storytellers - My DaNang, My Stories”, chương trình “Local towards Global” với chủ đề quảng bá đèn lồng Hội An và phóng sự “Mỗi người dân là một Đại sứ du lịch”.

Qua đó, lan tỏa hình ảnh điểm đến Đà Nẵng đến thị trường trong nước và quốc tế. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh thông qua bản đồ số du lịch thông minh VR360 AI, thuyết minh tự động tích hợp AI và nền tảng dữ liệu du khách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và hỗ trợ du khách. Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ 9 tháng ước đạt 15,86 triệu lượt, tăng 26,4% (khách quốc tế 7,73 triệu lượt, tăng 28,7%; khách trong nước 8,13 triệu lượt, tăng 24,3%). Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành 9 tháng ước đạt 56.973 tỷ đồng, tăng 25,42% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại buổi họp báo, UBND TP Đà Nẵng và các sở, ngành đã cung cấp thông tin và giải đáp một số vấn đề trên địa bàn được dư luận quan tâm, như: Công tác quản lý đất đai; quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập; triển khai các chính sách an sinh xã hội; công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn; công tác thu gom, xử lý rác thải...