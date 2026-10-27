Tổng rà soát văn bản pháp luật thực chất để gỡ vướng cho người dân, doanh nghiệp

Chiều 27/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn về kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tại hội nghị, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết, thời gian qua, VCCI đã tiếp nhận kết quả rà soát từ các bộ, ngành, đồng thời đối chiếu với những khó khăn, vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp phản ánh định kỳ.

Theo đó, VCCI ghi nhận nhiều đề xuất đã được giải quyết, như bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh, chứng chỉ và thủ tục hành chính. Tuy nhiên, số lượng văn bản được đề xuất xử lý lớn, nhưng phần tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp còn khiêm tốn.

Nhiều trường hợp rà soát chủ yếu nặng về vấn đề kỹ thuật, xuất phát từ thay đổi tổ chức bộ máy, tên cơ quan hoặc căn cứ ban hành văn bản, chứ chưa tập trung vào nội dung cải cách thực chất. Vì vậy, cần tách bạch kết quả rà soát kỹ thuật, để tránh tạo cảm giác số lượng văn bản được xử lý lớn, nhưng gánh nặng tuân thủ chưa giảm tương ứng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu. Ảnh: V.Đ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá chất lượng và tính thực chất của kết quả tổng rà soát; những vấn đề có tính hệ thống, liên ngành và yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật; phản ánh khó khăn, vướng mắc và những ý kiến đề xuất của các tổ chức, doanh nghiệp chịu sự tác động của chính sách, pháp luật; đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo cho biết, các ý kiến góp ý mang tính khách quan, đa chiều trên nhiều lĩnh vực, chỉ ra những khó khăn, điểm nghẽn của hệ thống pháp luật hiện hành cần sớm khắc phục, sửa đổi trong thời gian tới.

Theo ông Cao Xuân Thạo, việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải chú trọng đến chất lượng, đánh giá toàn diện, tìm ra những vấn đề thực sự còn bất cập, vướng mắc để khẩn trương tháo gỡ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, từ những góp ý tại hội nghị, cơ quan tham mưu giúp việc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp đậm nét các nội dung được đề xuất, kiến nghị và có văn bản gửi Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan.