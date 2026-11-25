Hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. (Ảnh: TL)

Chủ động xử lý những văn bản được phát hiện chồng chéo, gây cản trở

Theo dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tính đến hết ngày 31/10, 23/23 cơ quan ở Trung ương và 34/34 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã tổng hợp hơn 43.700 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát. Qua rà soát, các cơ quan đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần, ban hành mới hơn 6.200 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ toàn bộ hơn 3.800 văn bản quy phạm pháp luật.

Các bộ, cơ quan, địa phương cũng chủ động xử lý những văn bản được phát hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, gây cản trở, góp phần giảm gần 2.100 văn bản quy phạm pháp luật so số lượng đã được chỉ ra tại Báo cáo tổng rà soát sơ bộ vào tháng 8/2026.

Ngoài ra, hơn 7.500 văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp huyện (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) sẽ tự động hết hiệu lực theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (đến hết ngày 28/2/2027). Theo đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của cả nước có thể được tinh gọn, giảm sự “cồng kềnh” khi hơn 11.300 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên được loại bỏ.

Tuy nhiên, việc thống kê số liệu của một số cơ quan, địa phương còn chưa thống nhất; việc đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật và xác định những vấn đề mới, trọng tâm trong một số lĩnh vực chưa thực sự cụ thể; phương án về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật chưa có nhiều đề xuất cụ thể về phương án tích hợp các văn bản quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội, có quy định trùng lặp, nội dung phân tán…

Tổng rà soát là điểm khởi đầu cho quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. (Ảnh: TL)

Theo Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, việc nhận diện quy mô hệ thống pháp luật, thống kê số lượng văn bản và xác định những văn bản cần xử lý là kết quả quan trọng; tuy nhiên đó chưa phải đích đến cuối cùng.

Thứ trưởng nhấn mạnh, kết quả thực chất phải được đo bằng việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra, trong đó có yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đóng góp vào tăng trưởng. Vì vậy, đánh giá kết quả tổng rà soát không thể chỉ dừng ở việc đã sửa đổi, bãi bỏ bao nhiêu văn bản, mà phải làm rõ những vấn đề thực tiễn được giải quyết sau rà soát.

Một trong những vấn đề được Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đặc biệt lưu ý là những vướng mắc liên ngành, liên lĩnh vực. Theo Thứ trưởng, thời gian qua, các vấn đề này đã được nhận diện và được lãnh đạo Chính phủ quan tâm chỉ đạo, nhưng việc xử lý vẫn chưa triệt để. Nguyên nhân quan trọng nằm ở cơ chế xác định trách nhiệm và tổ chức giải quyết các vấn đề liên ngành chưa thực sự rõ ràng, đồng bộ.

Từ thực tế đó, Thứ trưởng yêu cầu đợt tổng rà soát lần này phải đưa ra giải pháp cụ thể, hướng tới xử lý tận gốc những điểm nghẽn.

Thứ trưởng lưu ý cần phân định rõ hai nhóm điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật. Trong đó, nhóm vướng mắc xuất phát từ thể chế cần được xử lý thông qua việc ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, bộ, ngành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ban hành luật, nghị quyết. Đối với những khó khăn phát sinh trong thực tiễn thi hành, cần dựa trên dữ liệu để xác định chính xác cơ quan chịu trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Đổi mới tư duy rà soát, gắn với tổ chức thi hành pháp luật

Nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới còn rất lớn, nhất là khi nhiều luật mới được Quốc hội thông qua kéo theo yêu cầu rà soát, điều chỉnh các quy định có liên quan, Thứ trưởng cho rằng, quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật để cơ bản hình thành cấu trúc mới sẽ đặt ra nhiều thách thức trong năm 2027 và 2028, trong bối cảnh nguồn nhân lực còn khó khăn.

Từ yêu cầu này, Thứ trưởng đề nghị đổi mới cách thức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo hướng gắn với đánh giá pháp luật và tiến hành thường xuyên, định kỳ, có thể theo quý, 6 tháng hoặc hằng năm. Việc theo dõi thi hành pháp luật cũng cần được đổi mới, đặt trong tổng thể hoạt động rà soát, hệ thống hóa và đánh giá pháp luật.

Một trong những yêu cầu quan trọng là số hóa dữ liệu về chức năng, nhiệm vụ, công việc của các cơ quan, đơn vị, đồng thời gắn tổ chức thi hành pháp luật với kết quả xác định vị trí việc làm. Việc số hóa sẽ góp phần làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì, hạn chế tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời tạo cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các chỉ số KPI.