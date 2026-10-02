Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị tổng rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ. (Ảnh minh hoạ).

Thực hiện Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 26-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong (thành phố Hải Phòng), Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến được giao quản lý theo hướng hợp lý, khoa học.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ và đơn vị liên quan rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ; kịp thời xử lý những bất cập về tổ chức giao thông và an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác đường bộ cùng các xã, phường rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý. Trong đó, cần tập trung tại các khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động; đặc biệt chú trọng điều kiện giao thông vào ban đêm và khi thời tiết bất lợi.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 1h25 ngày 26-9, tại đường dọc số 2 Khu công nghiệp An Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng, xe mô tô chở 3 người đã đâm vào phía sau ô tô đang đỗ sát lề đường.

Qua báo cáo, tuyến đường trong Khu công nghiệp An Dương có mặt đường rộng nhưng không có gờ giảm tốc. Hệ thống chiếu sáng chưa bảo đảm điều kiện quan sát vào ban đêm, đến khoảng 4h sáng đã tắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ yêu cầu của Bộ Xây dựng, các đơn vị cần chủ động nhận diện, xử lý những bất cập trong tổ chức giao thông, nhất là tại khu vực tập trung đông người và phương tiện, qua đó tăng cường các giải pháp phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến.