Tổng rà soát, khắc phục bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ

Chiều 30/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường, kịp thời phát hiện và khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành kế hoạch tổng rà soát đường bộ và tổ chức giao thông đường bộ.

Theo kế hoạch, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm rà soát, phát hiện và kiến nghị xử lý những bất hợp lý trong tổ chức giao thông.

Cụ thể, công tác rà soát đường bộ và tổ chức giao thông phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân được phân công phụ trách tuyến, địa bàn, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc rà soát phải được thực hiện thực chất, có hệ thống; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục bất cập, hoàn thiện hạ tầng và tổ chức giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu tổng thể về hiện trạng giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc.

Các biển “Đèn đỏ cấm rẽ phải” có nền xanh, chữ trắng, hình thức tương tự biển “Cho phép rẽ phải” gây nhầm lẫn với người tham gia giao thông tại tỉnh Quảng Trị vừa được tháo dỡ bỏ.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông phải phát huy vai trò như một chuyên gia về giao thông, đồng thời là người tham gia giao thông có trách nhiệm; chủ động quan sát, phát hiện những bất hợp lý trong tổ chức giao thông để kịp thời kiến nghị, yêu cầu khắc phục, xử lý.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, nhận diện nguy cơ, phát hiện sớm các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, điểm mù, điểm xung đột và những bất cập trong tổ chức giao thông, không để tồn tại kéo dài, phát sinh hậu quả đáng tiếc.

Đối với các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc khắc phục các bất cập đã được kiến nghị hoặc thông báo, để tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, Cục Cảnh sát giao thông sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông qua đợt tổng rà soát, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện và kiến nghị xử lý những bất cập ngay từ cơ sở, lấy phòng ngừa tai nạn giao thông làm trọng tâm, góp phần xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt và hiệu quả.