Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát hệ thống văn bản QPPL Bộ Công an (Tổ công tác) đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến chỉ đạo đối với Báo cáo tổng rà soát của Bộ Công an.

Cùng dự cuộc họp có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ công tác; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, thành viên Tổ công tác...

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu mở đầu cuộc họp.

Theo báo cáo của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược, góp phần đồng bộ thể chế, pháp luật nhằm mục đích cấu trúc lại hệ thống pháp luật theo tinh thần Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là nhiệm vụ lần đầu tiên được triển khai trong lịch sử lập pháp của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, với khối lượng công việc đồ sộ và thời gian rất gấp.

Thực hiện nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Quyết định của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL, các ý kiến chỉ đạo, yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã tham mưu ban hành và triển khai Kế hoạch số 331 ngày 29/4/2026 về tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trong CAND. Việc thực hiện triển khai nhiệm vụ tổng rà soát đã bám sát vào kế hoạch cũng như các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Trung tướng Phạm Công Nguyên điều hành nội dung thảo luận.

Tính đến ngày 25/9/2026, Bộ Công an đã tổng hợp 1.083 văn bản QPPL (gồm: 1 bộ luật, 26 luật, 4 nghị quyết của Quốc hội, 3 pháp lệnh, 3 nghị quyết của UBTVQH, 124 nghị định, 6 nghị quyết của Chính phủ, 33 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 6 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 79 thông tư liên tịch, 736 thông tư, 62 quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an) còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc trách nhiệm tổng rà soát của Bộ Công an.

Trên cơ sở kết quả tổng rà soát sơ bộ, đến nay, Bộ Công an đã xử lý đối với 36/185 văn bản. Qua rà soát đã xác định các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới để tiếp tục thể chế hoá các chủ trương mới của Đảng và nâng cao hiệu quả trong thực tiễn triển khai công tác Công an, cụ thể: Bộ luật Hình sự; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật An ninh quốc gia; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH)...

Thực hiện chủ trương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó xác định một số bộ luật, luật có tính nền tảng là trung tâm của hệ thống pháp luật, Bộ Công an đề xuất xây dựng Bộ luật Hình sự theo hướng quy định chi tiết, cụ thể, đồng thời quy định các nguyên tắc cơ bản có giá trị chi phối, định hướng các văn bản QPPL khác trong hệ thống pháp luật.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Bộ Công an cũng đề xuất bãi bỏ toàn bộ 80 văn bản nhằm tinh gọn hệ thống văn bản QPPL, loại bỏ các văn bản có hình thức ban hành không còn phù hợp như thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án tích hợp văn bản QPPL có nội dung, phạm vi điều chỉnh trong cùng một vấn đề, lĩnh vực theo tinh thần tinh gọn tại Kết luận số 09.

Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới một số văn bản QPPL nhằm phục vụ mục tiêu tạo môi trường phát triển kinh tế minh bạch, cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện hành nghề, đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý như: Bộ luật Hình sự, Luật PCCC&CNCH; Luật Định danh và xác thực điện tử...

Quang cảnh hội trường.

Qua kết quả tổng rà soát thấy rằng, hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực ANTT được ban hành tương đối đầy đủ, bảo đảm hoạt động của lực lượng CAND, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL cũng đã nhận diện được một số vấn đề pháp lý cần xử lý và đưa ra phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới văn bản QPPL trong lĩnh vực ANTT...

Dưới sự điều hành của Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, các đại biểu đã thảo luận, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác rà soát hệ thống văn bản QPPL, xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế trong CAND.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức, tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL của Bộ Công an là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa quyết định đối với việc triển khai hiệu quả các tư duy nhận thức mới của Đảng về ANTT và hoàn thiện thể chế pháp luật, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các mục tiêu chiến lược trong năm, thể hiện sâu sắc tinh thần gương mẫu, tiên phong của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

"Đây cũng là trọng trách mang tính lịch sử trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Do vậy, phải được thực hiện với tinh thần hành động, trách nhiệm, kỷ luật thực thi cao nhất, phải kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với mọi biểu hiện sơ sài, hời hợt, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát", Bộ trưởng chỉ rõ.

Sau cuộc họp, Bộ trưởng yêu cầu các đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương trực tiếp lãnh đạo việc tổng rà soát. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tính đầy đủ, chính xác của chất lượng; mỗi đơn vị dành ít nhất 2 ngày làm việc để thực hiện nhiệm vụ, kể cả làm việc ngoài giờ hành chính.

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp yêu cầu Công an các địa phương báo cáo tình hình thực hiện các văn bản QPPL về ANTT, nhất là khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. Văn phòng Bộ Công an phối hợp Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng về chất lượng tổng rà soát trong phạm vi, lĩnh vực được phân công.

Về nội dung tổng rà soát, Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý, đối với tổng rà soát các quy định pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, không chỉ rà soát từng văn bản QPPL mà phải thực hiện tổng rà soát theo từng lĩnh vực, theo hướng hệ thống đánh giá tư duy nhận thức mới của Đảng trên từng lĩnh vực, tư duy của Đảng về hoàn thiện pháp luật để đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung.

Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông về vấn đề này. Cục An ninh chính trị nội bộ xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT quá trình tổng rà soát hệ thống pháp luật, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng tổng rà soát và các chủ trương của Đảng sửa đổi, bổ sung, tác động tiêu cực đến cấu trúc hệ thống pháp luật, hướng lái chính sách, cài cắm lợi ích để trục lợi.

"Hoàn thiện thể chế là công việc thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật. Tổng rà soát lần này phải tạo được cơ sở quan trọng để Bộ Công an tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng pháp luật, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trong kỷ nguyên mới" - Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh và đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được giao, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, chuẩn hoá các kiến nghị, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu...