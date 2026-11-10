Tổng rà soát an toàn phòng cháy, chữa cháy trong trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh trong một giờ học về phòng cháy chữa cháy năm học 2026-2027.

Ngày 10/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra yêu cầu tăng cường bảo đảm các điều kiện an toàn ở các trường học

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các nhà trường tập trung thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhà trường cần phối hợp với lực lượng công an địa phương tổ chức rà soát toàn diện các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.

Tập trung kiểm tra, khắc phục triệt để nguy cơ mất an toàn tại các hạng mục như: Mạng lưới dây dẫn và thiết bị tiêu thụ điện; hệ thống gas tại bếp ăn tập thể; các phòng thí nghiệm, kho lưu trữ; duy trì khả năng hoạt động của các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Bà Huỳnh Lê Như Trang cũng yêu cầu nhà trường chủ động rà soát điều kiện an toàn của cơ sở vật chất và khuôn viên trường học; kịp thời sửa chữa, gia cố, thay thế hoặc ngừng sử dụng các hạng mục, thiết bị xuống cấp, có nguy cơ gây tai nạn, thương tích.

Rà soát việc bố trí, sắp xếp phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập; việc lắp đặt, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học, thiết bị luyện tập thể dục, thể thao, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi trong lớp học và ngoài trời để bảo đảm an toàn.

Chú trọng kiểm tra cổng trường, tường bao, lan can, ban công, cây xanh, cảnh quan; xử lý cây có nguy cơ gãy, đổ; rào chắn, cách ly các khu vực đang thi công, sửa chữa và các vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người học và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Bà Huỳnh Lê Như Trang yêu cầu mỗi nhà trường cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm an toàn trường học. Thường xuyên tự rà soát, kiểm tra, chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục nguy cơ mất an toàn thuộc phạm vi quản lý.

Đối với những khó khăn, vướng mắc hoặc nguy cơ mất an toàn vượt quá khả năng giải quyết, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn, phối hợp xử lý, khắc phục; không để kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tối đa cho người học và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Yêu cầu khẩn được ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố đưa ra trong bối cảnh Thành phố Hà Nội mới đây đã vừa xảy ra một vụ cháy trong trường học tại khu nhà học tạm, làm một học sinh tử vong.

Trong khi đó, quy mô của ngành Giáo dục Thành phố sau hợp nhất lớn nhất cả nước. Hiện trên địa bàn Thành phố cũng có nhiều cơ sở giáo dục đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa, học sinh và giáo viên phải dạy và học nhờ tại đơn vị khác hoặc học tạm tại các phòng học tạm.