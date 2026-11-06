Tổng quan 2 Di sản tư liệu Việt Nam được ghi vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Chiều 5/11/2026, thông tin từ Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 5/11/2026, tại Kỳ họp thứ 11 diễn ra ở thành phố Jakarta (Indonesia), Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) đã thông qua việc ghi danh 2 hồ sơ “Văn bia phố Hiến”, tỉnh Hưng Yên và “Ma nhai trên núi Non Nước” tỉnh Ninh Bình vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tong-quan-2-di-san-tu-lieu-viet-nam-duoc-ghi-vao-danh-muc-di-san-tu-lieu-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-20261106074115326.htm