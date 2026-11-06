Tổng quan 2 Di sản tư liệu Việt Nam được ghi vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Rau muống là loại rau dễ trồng, sinh trưởng nhanh, phù hợp với cả những gia đình có ban công hoặc sân thượng nhỏ. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng rau chỉ xanh tốt ở lứa đầu, sau khi cắt lại chậm ra chồi, thân nhỏ và lá thưa. Để khắc phục, cần chú ý 4 nguyên tắc quan trọng trong quá trình thu hoạch và chăm sóc.