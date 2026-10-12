Tổng quan 12 dự án chung cư sai phạm của Mường Thanh, phương án mua, đổi nhà trong năm 2027
Hà Nội dự kiến rà soát, xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 dự án chung cư thuộc Tập đoàn Mường Thanh với quy mô khoảng 18.000 căn hộ trong giai đoạn 2026 – 2028.
Danh sách xử lý bao gồm các khu chung cư lớn như: CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, Xa La, CT5 Tân Triều, Kim Văn - Kim Lũ (CT11, CT12) và chuỗi tòa nhà VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 tại Linh Đàm.
Theo kế hoạch, các công trình vi phạm sẽ được phân loại thành 3 nhóm: được tồn tại, tồn tại có điều kiện (phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính, khắc phục PCCC) và buộc tháo dỡ, di dời đối với các phần xây dựng vượt tầng, sai phép nghiêm trọng.
Về lộ trình, dự thảo cơ chế đặc thù được trình HĐND Thành phố trước ngày 30/9/2026. Trong quý IV/2026, các cơ quan chức năng sẽ rà soát chi tiết từng căn hộ và xác định giá đền bù.
Công tác di dời cư dân thuộc diện giải tỏa dự kiến hoàn thành trong năm 2027 với các phương án hỗ trợ mua, đổi nhà ở xã hội hoặc chủ đầu tư mua lại theo giá thị trường. Đến năm 2028, Hà Nội sẽ hoàn thành cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ các hạng mục vi phạm.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/tong-quan-12-du-an-chung-cu-sai-pham-cua-muong-thanh-phuong-an-mua-doi-nha-trong-nam-2027.html