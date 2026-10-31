Tổng nhu cầu vốn ứng phó thiên tai, sạt lở và lũ quét trên cả nước lên tới 210.000 tỷ đồng

Khai thông thể chế, đẩy mạnh đặt hàng công nghệ sinh học

Trả lời ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) về phát triển công nghệ sinh học tổng hợp, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định hành lang pháp lý và nền tảng cho lĩnh vực này cơ bản đã hoàn thiện. Thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1639, Quyết định 1466. Bộ cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chương trình hành động chi tiết.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng giải trình trước Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Bộ trưởng nhấn mạnh 4 trụ cột chính - gồm thể chế, cơ sở vật chất, nhân lực và công nghệ - hiện đã chuẩn bị đầy đủ, bài toán cốt lõi lúc này là tổ chức thực thi. Trong 6 tháng qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trực tiếp đặt hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng nhiều viện, trường, trung tâm nghiên cứu trên cả nước triển khai hàng loạt nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm, trong đó trọng tâm là ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn sản xuất.

Dồn nguồn lực cho Đồng bằng sông Cửu Long, chia sẻ áp lực vốn 210.000 tỷ đồng

Phản hồi ý kiến của các đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Bình Tân (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau), Tô Ái Vang (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ) và Hà Sỹ Huân (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên) về hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, Trung ương luôn ưu tiên nguồn lực đặc biệt cho Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 40.000 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025, trong giai đoạn 2026-2031, Chính phủ tiếp tục phân bổ 15.000 tỷ đồng vốn ngân sách và 8.500 tỷ đồng vốn ODA (tổng cộng 23.500 tỷ đồng) để thực hiện Kết luận 26 của Bộ Chính trị về xử lý sạt lở, sụt lún và xâm nhập mặn. Toàn bộ chủ trương đầu tư cho 8 dự án trọng điểm tại vùng đã được phê duyệt hoàn tất ngay trong tháng 10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng thẳng thắn chia sẻ thực tế cán cân ngân sách: Tổng nhu cầu vốn ứng phó thiên tai, sạt lở và lũ quét trên cả nước lên tới 210.000 tỷ đồng, nhưng Trung ương mới chỉ cân đối được khoảng 105.000 tỷ đồng (đạt 50%). Do đó, việc triển khai phải phân kỳ theo thứ tự ưu tiên.

Gỡ vướng pháp lý cho các dự án ứng phó thiên tai miền Bắc

Giải trình cụ thể về dự án phòng chống lũ lụt sông Cầu theo phản ánh của đại biểu Hà Sỹ Huân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân tích những vướng mắc về cơ chế đầu tư. Sau các đợt thiên tai năm 2025, dự án khởi công đầu năm 2026 hiện không còn đủ điều kiện áp dụng cơ chế dự án cấp bách, mà phải chuyển sang quy trình đầu tư công trung hạn thông thường. Ngoài ra, theo Luật Đầu tư công, thẩm quyền cấp vốn cho dự án do tỉnh phê duyệt chủ trương thuộc Bộ Tài chính.

Dù vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cân đối, bố trí nguồn vốn trung hạn 2026-2031 cho các hạng mục đê sông Cầu, đê Chã và đập Thác Huống theo đúng quy định.