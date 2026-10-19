Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của xã Quế Phước đạt hơn 94,2 tỷ đồng

Giải ngân vốn tín dụng chính sách cho người dân xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 94,2 tỷ đồng với 1.410 khách hàng (tăng gần 10,5 tỷ đồng so với cuối năm 2025). Doanh số cho vay đạt hơn 31,7 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt hơn 21,2 tỷ đồng từ 432 lượt khách hàng.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định. Tổng nợ xấu hiện ở mức 119,5 triệu đồng, chiếm khoảng 0,13% tổng dư nợ. Toàn xã có 37 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 36 tổ xếp loại tốt và 1 tổ xếp loại khá. Điểm đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách đạt 99,63/100 điểm, xếp loại tốt.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Quế Sơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quế Phước kiểm tra hiệu quả vốn vay tại thôn Khánh Bình. Ảnh: MINH THÔNG

Quý IV/2026, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã tập trung rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay đúng đối tượng, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ.

Đơn vị đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”; tăng cường kiểm tra, giám sát, thu hồi nợ đến hạn và xử lý nợ quá hạn. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn, mở rộng dịch vụ ngân hàng số; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội.