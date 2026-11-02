Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 36.300 tỷ đồng

Hoạt động tín dụng tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gồm: xuất khẩu, phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, nông thôn và tiêu dùng. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh ước đạt 18.800 tỷ đồng, tăng 4,15% so với cuối năm 2025.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Chi nhánh Cao Bằng.

Về mặt bằng lãi suất, các ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai các giải pháp ổn định lãi suất huy động, tạo điều kiện duy trì và giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,0%/năm. Lãi suất cho vay bình quân đối với lĩnh vực sản xuất là 7,01%/năm, kinh doanh thương mại, dịch vụ 8,51%/năm, tiêu dùng 8,61%/năm, đầu tư, kinh doanh bất động sản 9,19%/năm và xây dựng cầu, đường 8,82%/năm.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn, mở rộng tín dụng đi đôi với bảo đảm an toàn và hiệu quả. Trong đó, chú trọng tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và những ngành kinh tế có thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng và tiện ích dịch vụ ngân hàng.