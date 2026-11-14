Tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng Giao dịch NHCSXH Trùng Khánh đạt hơn 662,8 tỷ đồng

Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương 606 tỷ 271 triệu đồng, tăng 29.926 triệu đồng; nguồn vốn huy động đạt 53 tỷ 349 triệu đồng, tăng hơn 5,2 tỷ đồng; nguồn vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức cá nhân 3 tỷ 216 triệu đồng.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trùng Khánh kiểm tra việc sử dụng vốn vay phát triển các dịch vụ du lịch tại xã Đàm Thủy.

Tổng dư nợ các chương trình cho vay đạt 661 tỷ 018 triệu đồng với 7.496 khách hàng vay vốn, tăng 34 tỷ 881 triệu đồng so với năm 2025. Trong đó, dư nợ ủy thác đạt 660 tỷ 271 triệu đồng, chiếm 99,89%/tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý đạt 208 tỷ 612 triệu đồng, dư nợ Hội Nông dân đạt 186 tỷ 945 triệu đồng, dư nợ Hội Cựu chiến binh đạt 132 tỷ 740 triệu đồng và dư nợ Đoàn Thanh niên 131 tỷ 973 triệu đồng.

Cùng với việc mở rộng quy mô tín dụng, đơn vị duy trì thực hiện tốt giao dịch tại 22/22 điểm giao dịch xã, bảo đảm phục vụ người dân thuận lợi, kịp thời. Tỷ lệ giao dịch tại xã bình quân đạt 98,03%; dư nợ bình quân đạt 94 tỷ 431 triệu đồng/xã, dư nợ bình quân đạt 88 triệu đồng/hộ.

Chất lượng hoạt động tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định với tỷ lệ thu lãi đạt 99,77%. Doanh số cho vay trong kỳ đạt 183 tỷ 717 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 148 tỷ 806 triệu đồng.