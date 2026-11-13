Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5% trong 10 tháng năm 2026

Những năm qua, hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đã đóng góp không nhỏ cho tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh. Với kết quả thu hút vốn đầu tư FDI vào các ngành này gần đây, tiềm năng tăng trưởng rất lớn đang mở ra với thành phố…