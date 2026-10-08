Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4% trong 9 tháng năm 2026

Văn hóa không chỉ là những giá trị cần bảo tồn mà còn là nguồn lực hình thành IP Văn hóa, sản phẩm, thương hiệu và mô hình kinh doanh mới. Khi kết hợp cùng công nghệ số, AI và sở hữu trí tuệ, tài nguyên văn hóa sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo và nâng cao sức mạnh mềm Việt Nam…