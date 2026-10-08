Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4% trong 9 tháng năm 2026
Trong 9 tháng của năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,8%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,7%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 17,9%, doanh thu dịch vụ khác tăng 13,4%, cho thấy các ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực thương mại, dịch vụ và nền kinh tế.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-tang-13-4-trong-9-thang-nam-2026-1059891