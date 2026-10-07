Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4%

9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,8%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,7%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 17,9%, doanh thu dịch vụ khác tăng 13,4%, cho thấy các ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực thương mại, dịch vụ và nền kinh tế./.