Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 13,5%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2026 đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.
10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong số đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,9%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 18,1% và doanh thu dịch vụ khác tăng 13,6%./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-10-thang-tang-135-post1146090.vnp