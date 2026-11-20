Trong đó, nhóm lương thực, thực phẩm đạt 351,34 tỷ đồng, chiếm khoảng 30,1% tổng mức bán lẻ hàng hóa, tăng 4,98% so với tháng trước và tăng 23,21% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm hàng có doanh thu lớn nhất, tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động bán lẻ của tỉnh.

Tháng 11/2026, doanh thu từ đá quý, kim loại quý và sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 69,6 tỷ đồng.

Nhóm xăng, dầu các loại đạt 200,64 tỷ đồng, giảm 4,73% so với tháng trước nhưng tăng 53,61% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 163,17 tỷ đồng, tăng tương ứng 2,51% và 6,32%.

Đối với nhóm hàng phục vụ nhu cầu xây dựng và tiêu dùng, gỗ và vật liệu xây dựng đạt 110,42 tỷ đồng, tăng 6,34% so với tháng trước và tăng 32,27% so với cùng kỳ; hàng may mặc đạt 87,62 tỷ đồng, tăng 2,35% so với tháng trước nhưng giảm 2,26% so với cùng kỳ. Nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm đạt 69,60 tỷ đồng, tăng 2,56% so với tháng trước và tăng 46,38% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhóm hàng liên quan đến phương tiện đi lại và sửa chữa phương tiện tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) đạt 38,68 tỷ đồng, tăng 5,00% so với tháng trước và tăng 14,53% so với cùng kỳ; ô tô con loại 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 34,91 tỷ đồng, tăng tương ứng 7,69% và 39,37%. Doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 41,67 tỷ đồng, tăng 4,15% so với tháng trước và tăng 23,86% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhóm hàng còn lại đều có doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: vật phẩm văn hóa, giáo dục đạt 38,48 tỷ đồng, tăng 1,93% so với tháng trước và tăng 31,74% so với cùng kỳ năm trước; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) đạt 8,17 tỷ đồng, giảm 2,87% so với tháng trước và tăng 25,94% so với cùng kỳ; hàng hóa khác đạt 24,27 tỷ đồng, tăng 9,88% so với tháng trước và so với cùng kỳ tăng 23,83%.

Nhìn chung, hoạt động bán lẻ hàng hóa tháng 11 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng, với mức tăng khá ở nhiều nhóm hàng. Kết quả này góp phần phản ánh sự ổn định của thị trường tiêu dùng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2026.