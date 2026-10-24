Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10 tăng 29,55% so với cùng kỳ

Cụ thể, nhóm lương thực, thực phẩm đạt 342,06 tỷ đồng, tăng 4,73% so với tháng trước và tăng 27,73% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 29,7% tổng mức bán lẻ hàng hóa. Nhóm xăng, dầu các loại đạt 215,91 tỷ đồng, tăng 7,82% so với tháng trước và tăng 76,02% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân lựa chọn, mua sắm các mặt hàng may mặc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Một số nhóm hàng khác cũng ghi nhận doanh thu tăng. Nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 167,34 tỷ đồng, tăng 3,83% so với tháng trước và tăng 16,11% so với cùng kỳ; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 98,95 tỷ đồng, tăng tương ứng 6,08% và 26,21%. Nhóm hàng may mặc đạt 89,28 tỷ đồng, tăng 3,69% so với tháng trước và tăng 6,04% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nhóm phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng), doanh thu đạt 41,18 tỷ đồng, tăng 1,86% so với tháng trước và tăng 29,85% so với cùng kỳ. Riêng nhóm ô tô con loại 9 chỗ ngồi trở xuống tăng 2,80% so với tháng trước và tăng 29,57% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 39,69 tỷ đồng, tăng 2,86% so với tháng trước và tăng 25,65% so với cùng kỳ.

Ở các nhóm hàng còn lại, vật phẩm văn hóa, giáo dục đạt 40,93 tỷ đồng, giảm 2,54% so với tháng trước nhưng tăng 49,22% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm nhiên liệu khác, trừ xăng, dầu, đạt 9,01 tỷ đồng, tăng 7,21% so với tháng trước và tăng 47,86% so với cùng kỳ; nhóm hàng hóa khác đạt 20,11 tỷ đồng, tăng tương ứng 3,67% và 9,29%.

Hoạt động bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự gia tăng doanh thu ở phần lớn nhóm hàng, trong đó lương thực, thực phẩm và xăng, dầu là những nhóm có quy mô doanh thu lớn, đóng góp đáng kể vào tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh.