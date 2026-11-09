Tổng lượng mưa trong 24h tại xã Thanh Kỳ là 470mm

Tràn qua đường trên địa bàn xã Thanh Kỳ bị ngập nước, gây chia cắt giao thông

Mưa lớn đã làm 7 tràn qua đường trên địa bàn bị ngập sâu từ từ 0,5-1 m. Trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Phát Vinh có một số điểm bị sạt lở đất đá, cây cối đổ ngã xuống đường. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã và lực lượng tại cơ sở tổ chức trực gác, cắm biển cảnh báo, rào chắn, điều tiết giao thông tại các vị trí ngập, sạt lở.

Sạt lở đất trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn qua địa bàn xã Thanh Kỳ.

Cùng với đó, trên địa bàn xã có khoảng 110 con gà, 1 con trâu bị chết do nước cuốn, 33,5 ha cây rau màu vụ đông bị ngập có nguy cơ mất trắng.

Trước diễn biến của thiên tai, xã Thanh Kỳ tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ; thường xuyên kiểm tra các khu vực xung yếu, các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở, ngập lụt; chủ động sơ tán, di dời người dân khi có nguy cơ mất an toàn.