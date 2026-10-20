Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Hàn Quốc làm việc tại doanh nghiệp Bắc Ninh

Dự chương trình làm việc có đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Kim Dongmyeong, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc. Đón tiếp đoàn, về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; Ngụy Thị Tuyến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Thái Thu Xương phát biểu tại chương trình.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp giới thiệu khái quát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm và các chính sách chăm lo người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Si Flex Việt Nam là doanh nghiệp Hàn Quốc, chuyên sản xuất bản mạch điện tử, đi vào hoạt động tại Bắc Ninh từ năm 2014.

Hiện doanh nghiệp có khoảng 6 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân từ 12-18 triệu đồng/người/tháng. Công đoàn doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; tham mưu và phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực, không chỉ bảo vệ mà còn từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động.

Đồng chí Trần Huy Phương trao quà lưu niệm cho ông Kim Dongmyeong.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Thái Thu Xương nhấn mạnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 1993; thường xuyên trao đổi đoàn và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Việc tổ chức các chuyến thăm, tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực, giúp hai bên tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động công đoàn, đặc biệt trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đồng chí đánh giá cao quy mô đầu tư, việc ứng dụng công nghệ hiện đại, quy trình quản trị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Si Flex Việt Nam; đồng thời ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp và nỗ lực của công đoàn cơ sở trong phối hợp thực hiện các chính sách chăm lo, hỗ trợ đời sống, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đây là những yếu tố góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, tăng cường sự gắn bó của công nhân với doanh nghiệp, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Các đại biểu trao quà cho công nhân.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động Việt Nam; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Doanh nghiệp cần tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Đối với tổ chức công đoàn, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham gia đối thoại, thương lượng tập thể và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách. Đồng chí cũng mong muốn người lao động chấp hành tốt pháp luật lao động, nội quy doanh nghiệp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, nâng cao tay nghề, năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu tại chương trình, ông Kim Dongmyeong, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Ông đánh giá cao những đóng góp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Si Flex Việt Nam trong tạo việc làm cho người lao động Việt Nam nói chung và người lao động tại Bắc Ninh nói riêng; đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ lao động tại doanh nghiệp tiếp tục được duy trì hài hòa, ổn định, tiến bộ, đời sống công nhân ngày càng được cải thiện. Theo ông, bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn là mục tiêu chung của tổ chức công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, đoàn công tác trao tặng 100 suất quà tới đoàn viên, công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp, động viên người lao động vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nâng cao tay nghề và năng suất lao động.