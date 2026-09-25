Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung 100 ngày 'gỡ' điểm nghẽn chuyển đổi số

Mục tiêu của Kế hoạch là triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành trong thời gian 100 ngày; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, chất lượng tham mưu, tổng hợp và phục vụ của các đơn vị, tổ chức.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ người, việc, trách nhiệm, thời gian, sản phẩm và kết quả. Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả thực hiện phải được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, có khả năng kiểm chứng. Đối với hệ thống thông tin, nền tảng số và cơ sở dữ liệu, yêu cầu đặt ra là phải được đưa vào vận hành, có dữ liệu, có người sử dụng thường xuyên và phát huy hiệu quả thực tế.

Tổng Liên đoàn ưu tiên sử dụng các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung; tăng cường kết nối, chia sẻ, khai thác và tái sử dụng dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Các nhiệm vụ tập trung vào 4 nhóm chính gồm: lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số; hạ tầng số, nền tảng số, an toàn thông tin và trang thiết bị; chuẩn hóa, số hóa, quản trị, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực số.

Trong lĩnh vực hạ tầng số, Tổng Liên đoàn thực hiện đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối, ưu tiên máy tính, phần mềm, bảo đảm minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định. Mục tiêu là bảo đảm trang thiết bị phục vụ công tác của cán bộ, công chức, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Việc đăng ký, trang cấp chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ cho cán bộ, công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Đối với dữ liệu số, Kế hoạch yêu cầu rà soát, bổ sung danh mục cơ sở dữ liệu cần xây dựng, hoàn thiện; xác định rõ khái niệm, nội hàm, trường dữ liệu, trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chia sẻ, khai thác và giá trị pháp lý của dữ liệu.

Sản phẩm là danh mục cơ sở dữ liệu và các quy định cần sửa đổi, cùng dự thảo văn bản hoặc phương án xử lý, xác định rõ cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành từng nội dung. Nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Một nhiệm vụ trọng tâm là ban hành khung kiến trúc số điều chỉnh của Tổng Liên đoàn và Đề án chuyển đổi số điều chỉnh, hoàn thành ngày 30/11/2026.

Cùng với đó, Tổng Liên đoàn tăng cường sử dụng Hệ thống điều hành tác nghiệp, nâng tỷ lệ văn bản đi điện tử, với mục tiêu tối thiểu 20% vào ngày 30/11/2026.

Việc triển khai, hướng dẫn và nâng cao hiệu quả sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử được thực hiện gắn với theo dõi tỷ lệ sử dụng hằng tháng. Bốn thủ tục hành chính của Đảng cũng được triển khai đầy đủ trên môi trường điện tử, với tỷ lệ sử dụng được theo dõi thường xuyên.

Theo Kế hoạch, chuyển đổi số không dừng ở đầu tư hạ tầng, thiết bị mà phải gắn với yêu cầu đưa hệ thống, nền tảng vào vận hành, có dữ liệu, người sử dụng và tạo hiệu quả trong công việc.

Tăng cường kỷ luật, trách nhiệm thực thi

Để bảo đảm tiến độ, các cơ quan tham mưu, giúp việc và tổ chức Đảng trực thuộc định kỳ hằng tuần cập nhật tiến độ, phối hợp với cơ quan thường trực và tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo trong triển khai nhiệm vụ được giao.

Thường trực Tổng Liên đoàn có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng tuần nghe báo cáo tiến độ, kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

Kế hoạch cũng thể hiện quy định việc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện.

Đáng chú ý, tiến độ thực hiện được theo dõi thường xuyên và hằng tháng công khai các nhiệm vụ chậm, cơ quan, đơn vị chậm. Qua đó, tăng cường kỷ luật, trách nhiệm và tính minh bạch trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Với thời gian thực hiện đến hết ngày 30/11/2026, Kế hoạch số 46-KH/TLĐ đặt ra các nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu, nền tảng và nguồn nhân lực, hướng tới chuyển đổi số đồng bộ, thực chất, gắn với hiệu quả công việc.