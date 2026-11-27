Tham dự chương trình có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An; ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng tham dự có Thiếu tướng, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuyên - nguyên Phó Chánh Văn phòng, nguyên người phát ngôn Bộ Công an; Đại tá Tạ Đức Ninh - nguyên Trưởng phòng Thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Lớp tập huấn có sự tham gia của gần 200 cán bộ công đoàn đến từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.

Đây là đội ngũ lãnh đạo cấp ban, chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác tuyên giáo, tuyên truyền phòng, chống ma túy; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn khu công nghiệp, công đoàn cơ sở có đông đoàn viên và chủ tịch công đoàn xã, phường.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động.

Thiếu tướng, TS. Hoàng Anh Tuyên – nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trực tiếp tập huấn cho các đại biểu.

Tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trực tiếp truyền đạt hai chuyên đề về vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy và giải pháp triển khai hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuyên truyền đạt chuyên đề “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và những chính sách mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025”.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn được cập nhật kiến thức, chính sách mới, nâng cao kỹ năng truyền thông, lựa chọn các giải pháp tuyên truyền phù hợp với đặc thù của công nhân lao động. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phòng ngừa tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, bảo vệ sức khỏe và đời sống người lao động.