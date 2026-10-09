Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tăng nguồn lực, mở rộng đối tượng chăm lo Tết 2027

Kế hoạch đặt mục tiêu nguồn lực và đối tượng được chăm lo phải lớn hơn năm trước và việc chăm lo phải đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực, công khai, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và hướng mạnh về cơ sở.

Một trong những hoạt động trọng tâm là thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động; nơi có nhiều lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc phải trực, làm việc trong dịp Tết.

Ở cấp Tổng Liên đoàn, đơn vị sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu tổ chức các đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc thăm, tặng quà, chúc Tết tại các đơn vị có đông lao động có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Mức chi dự kiến 2,5 triệu đồng/suất (2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật).

Người lao động Công ty Cổ phần 26, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phấn khởi tham gia "Phiên chợ Công đoàn - Gian hàng 0 đồng" dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: VÂN ANH

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn cũng sẽ tham mưu tổ chức các đoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành thăm, tặng quà với mức 1,5 triệu đồng/suất (1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật).

Ở cấp địa phương, các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, tập đoàn, tổng công ty được khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa, với mức chi từ nguồn tài chính công đoàn không quá 1,35 triệu đồng/suất, ưu tiên chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người lao động. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm huy động nguồn lực của doanh nghiệp để chăm lo, khuyến khích tặng quà cho 100% đoàn viên nếu có điều kiện.

Các cấp công đoàn sẽ tổ chức chương trình “Tết sum vầy” kết hợp “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tại khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp đông lao động. Chương trình “Chợ Tết công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp sẽ được Tổng Liên đoàn khởi động tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, sau đó triển khai rộng tại các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó là chương trình “Chợ Tết công đoàn” trực tuyến. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn sẽ hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Các liên đoàn lao động địa phương cũng được yêu cầu tổ chức “Chuyến xe Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn”, “Chuyến bay Công đoàn” để đưa công nhân về quê an toàn. Đối với người lao động không có điều kiện về quê, công đoàn cơ sở sẽ tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”, thăm hỏi và tổ chức Tết tại khu nhà trọ, công trường trước tối 29 tháng Chạp.