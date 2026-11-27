Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức các lớp tuyên truyền trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp thuộc địa bàn trọng điểm về phòng, chống ma túy.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 05/KH-TLĐ ngày 16/6/2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”, thuộc Dự án 7: Truyền thông, giáo dục về phòng, chống ma túy.

Theo kế hoạch, chương trình hướng đến mục tiêu đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến trực tiếp người lao động, nhất là tại những địa bàn tập trung đông công nhân, có nguy cơ phát sinh các vấn đề liên quan đến ma túy. Qua đó, nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và chủ động phòng ngừa các loại ma túy, đặc biệt là ma túy mới, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống và thuốc lá điện tử.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy, trong đó tập trung vào Luật Phòng, chống ma túy năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Bên cạnh đó, công nhân lao động sẽ được cung cấp thông tin về các loại ma túy phổ biến, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, nhất là hành vi lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo người lao động tham gia mua bán, sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đặt mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công nhân trong việc tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; tích cực phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, vận động người lao động hưởng ứng chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Các lớp tuyên truyền được tổ chức trực tiếp dưới hình thức hội nghị hoặc lớp phổ biến kiến thức tại hội trường doanh nghiệp, khu công nghiệp hoặc địa điểm phù hợp do Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố lựa chọn. Nội dung được thiết kế theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với đặc điểm và điều kiện làm việc của công nhân lao động; kết hợp giữa truyền đạt kiến thức pháp luật với trình chiếu phóng sự, video tuyên truyền, trao đổi và giải đáp những tình huống thực tế.

Cùng với đó, công nhân tham dự được phát tài liệu tuyên truyền như tờ gấp, sổ tay đã được biên soạn theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn. Kết thúc mỗi lớp tuyên truyền, người lao động sẽ ký cam kết hưởng ứng chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”.

Để bảo đảm hiệu quả, việc tổ chức các lớp được yêu cầu thực hiện thiết thực, đúng đối tượng, ưu tiên những địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động. Thời gian tổ chức sẽ được bố trí linh hoạt theo ca, kíp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình cũng đặt mục tiêu góp phần thực hiện chỉ tiêu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho trên 10% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo phân công, Ban Quan hệ lao động là đơn vị thường trực, chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai kế hoạch tại các địa phương; đồng thời xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu và bài giảng phục vụ công tác tuyên truyền. Ban Công tác Công đoàn phối hợp hướng dẫn các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Liên đoàn Lao động 11 tỉnh, thành phố gồm: Tây Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lạng Sơn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, lựa chọn địa điểm, thời gian tổ chức; phối hợp với công an địa phương cử báo cáo viên, đồng thời lập danh sách, vận động công nhân lao động tham gia, bảo đảm đúng đối tượng và số lượng được phân bổ.

Kinh phí thực hiện chương trình được bố trí từ ngân sách nhà nước năm 2026 dành cho Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phải bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả.