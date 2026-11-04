Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động cho cán bộ công đoàn

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại lớp tập huấn

Chương trình tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, trang bị kỹ năng truyền thông hiện đại và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại lớp tập huấn, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh, năm 2026 mở đầu giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc phương thức tiếp nhận thông tin, công tác tuyên giáo công đoàn phải thực sự đi trước một bước, thực hiện theo phương châm "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả"; chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang chủ động định hướng, dẫn dắt nhận thức; lấy vận động, thuyết phục làm phương thức chủ đạo, triển khai đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, qua đó củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động vào Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Bà Thái Thu Xương đề nghị đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, phải sâu sát đoàn viên, người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của đoàn viên, người lao động, gắn với việc nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Nội dung tập huấn tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm. Trước hết là những yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động; xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Các học viên cũng được trao đổi về những vấn đề đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong bối cảnh quan hệ lao động có nhiều thay đổi.

Một nội dung đáng chú ý là trang bị kỹ năng truyền thông hiện đại cho cán bộ công đoàn, từ xây dựng, sản xuất sản phẩm truyền thông đến nhận diện, xử lý khủng hoảng truyền thông và xây dựng văn hóa ứng xử trên môi trường số. Những kiến thức, kỹ năng này giúp cán bộ công đoàn chủ động hơn trong truyền tải thông tin, nắm bắt tình hình và đổi mới cách thức tiếp cận đoàn viên, người lao động. Đối với công tác phòng, chống ma túy, chương trình cập nhật các nội dung trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; các quy định, chính sách pháp luật có liên quan; kiến thức nhận diện, phòng ngừa ma túy và nghiện ma túy. Đồng thời, làm rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực hành truyền thông tại Công ty Cổ phần Du lịch cộng đồng KoTam, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, các học viên làm việc theo nhóm, vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được trang bị để xây dựng, thực hiện và trình bày các sản phẩm truyền thông. Kết quả thực hành sẽ được đánh giá, trao giải nhằm khuyến khích sự chủ động, sáng tạo và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Thông qua lớp tập huấn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, kỹ năng và phương pháp tuyên truyền phù hợp với yêu cầu mới; nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong định hướng thông tin, tuyên truyền, giáo dục và vận động đoàn viên, người lao động.

Đồng thời, chương trình góp phần đưa hoạt động phòng, chống ma túy đến gần hơn với công nhân lao động, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chương trình Tập huấn diễn ra từ ngày 4 đến 6/11/2026.