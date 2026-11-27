Tham dự lớp tập huấn có gần 200 cán bộ công đoàn đến từ các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Đây là đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, triển khai công tác tuyên giáo, tuyên truyền phòng, chống ma túy; cán bộ công đoàn khu công nghiệp, công đoàn cơ sở có đông đoàn viên và chủ tịch công đoàn xã, phường.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, người lao động, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy; giải pháp triển khai hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và những chính sách mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn được cập nhật kiến thức, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp truyền thông phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng, nhất là công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phòng ngừa tệ nạn ma túy từ cơ sở, bảo vệ sức khỏe, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.