Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lắng nghe từ cơ sở, nắm bắt khó khăn của nhân viên y tế

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình. Ảnh: VĂN NHÌ

Sáng 14-10, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động tại các cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Ninh Bình.

Đoàn công tác tham gia chuyến tàu PL1 cùng gần 600 y, bác sĩ, nhân viên y tế từ ga Hà Nội đến nơi làm việc tại Ninh Bình. Trước giờ tàu xuất phát, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà, động viên tổ tàu hàng ngày đưa đón nhân viên y tế.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trên chuyến tàu thăm, động viên nhân viên y tế tại Ninh Bình. Ảnh: VĂN NHÌ

Đây là hoạt động mở đầu chương trình “Thăm, động viên đoàn viên, người lao động - Lắng nghe từ cơ sở” do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức.

Công đoàn lắng nghe từ cơ sở

Tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận những kết quả bước đầu sau hơn 3 tháng hoạt động. Cơ sở đã tổ chức khám bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, phẫu thuật và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Ninh Bình và các địa phương lân cận.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, việc duy trì hoạt động đồng thời tại hai cơ sở đặt ra nhiều thách thức trong điều phối, luân phiên nhân lực. Công suất sử dụng giường bệnh trung bình tại cơ sở Ninh Bình đã ở mức khoảng 101%, một số khoa còn cao hơn, tạo áp lực lớn lên đội ngũ khám, chữa bệnh và các bộ phận phục vụ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trò chuyện với đại diện Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: VĂN NHÌ

Việc thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và Ninh Bình, thời gian đi lại kéo dài, điều kiện lưu trú và cuộc sống xa gia đình cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều phối nhân lực hợp lý, rà soát khối lượng công việc, điều kiện làm việc và chế độ, chính sách; quan tâm phương tiện đi lại, nơi lưu trú, điều kiện sinh hoạt để nhân viên y tế yên tâm công tác. Đối với những khó khăn vượt thẩm quyền của bệnh viện, các cơ quan quản lý và địa phương cần phối hợp tháo gỡ, bảo đảm cơ sở Ninh Bình phát triển ổn định, bền vững.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc duy trì hoạt động tại hai cơ sở đòi hỏi bệnh viện thường xuyên điều phối nhân lực. Nhiều cán bộ, nhân viên phải di chuyển giữa Hà Nội và Ninh Bình hoặc lưu trú xa gia đình. Bệnh viện đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với địa phương, cơ quan chức năng, hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin, đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định.

Kết nối nhà ở xã hội cho nhân viên y tế

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, sau hơn 3 tháng hoạt động, từ ngày 9-7, bệnh viện tiếp nhận hơn 16.600 lượt người bệnh, xử trí hơn 3.000 ca cấp cứu, thực hiện hơn 2.600 ca phẫu thuật cấp cứu và 1.400 ca phẫu thuật theo kế hoạch. Cơ sở có quy mô 300 giường bệnh, được cấp phép khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu với hơn 13.733 danh mục kỹ thuật chuyên môn. Bệnh viện duy trì phẫu thuật cả cuối tuần, xử trí nhiều ca đa chấn thương phức tạp, góp phần giảm tải cho cơ sở Tràng Thi tại Hà Nội.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà, động viên nhân viên y tế

Bên cạnh kết quả chuyên môn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp giữa công đoàn và lãnh đạo bệnh viện trong chăm lo người lao động. Theo báo cáo của bệnh viện, các giải pháp hỗ trợ nhân viên làm việc xa nhà gồm bố trí nơi lưu trú tại khu chung cư Sun Urban, tổ chức xe đưa đón hàng ngày và cung cấp khoảng 280 suất ăn trưa, 70 suất ăn sáng, tối mỗi ngày.

Công đoàn cũng tham gia giám sát việc phân công công việc, bảo đảm công bằng về thu nhập giữa các nhóm nhân lực. Theo báo cáo tại buổi làm việc, nhân sự tại cơ sở Ninh Bình cơ bản ổn định, không có người thôi việc; khoảng 20 viên chức từ cơ sở Tràng Thi tự nguyện xin chuyển công tác cố định về Ninh Bình.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam và công đoàn hai bệnh viện tiếp tục lắng nghe, kịp thời đề xuất giải quyết khó khăn về việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và đời sống của đoàn viên, người lao động. Công đoàn cần chú trọng nhân viên thường xuyên luân phiên giữa hai cơ sở và các khoa có cường độ lao động cao; phối hợp với lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức rà soát việc bố trí nhân lực, giảm áp lực trực và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình vận hành.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà nhân viên y tế tại Ninh Bình

Đối với kiến nghị về nhà ở xã hội cho người lao động đang công tác tại cơ sở Ninh Bình, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp công đoàn bệnh viện, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các cơ quan chức năng nghiên cứu, kết nối, hướng dẫn người lao động tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, chăm lo cho nhân viên y tế không chỉ là bảo đảm chế độ, chính sách mà còn phải quan tâm điều kiện làm việc, đi lại, nơi ở và sức khỏe tinh thần. Sự quan tâm thiết thực sẽ góp phần tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và phục vụ người bệnh tốt hơn.