Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lắng nghe tiếng nói từ người lao động

Ngày 14/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã về thăm, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình trong Chương trình “Thăm, động viên đoàn viên, người lao động - Lắng nghe từ cơ sở” do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức.

Kết nối nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư

Sáng 14/10, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác đã tham gia chuyến tàu PL1 cùng gần 600 y, bác sĩ, nhân viên y tế từ ga Hà Nội đến nơi làm việc tại Ninh Bình. Trước giờ tàu xuất phát, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà, động viên tổ tàu hàng ngày đưa đón nhân viên y tế. Đây là hoạt động mở đầu chương trình “Thăm, động viên đoàn viên, người lao động - Lắng nghe từ cơ sở” do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức.

Đoàn công tác tham gia chuyến tàu PL1 cùng gần 600 y, bác sĩ, nhân viên y tế từ ga Hà Nội đến nơi làm việc tại Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những kết quả bước đầu sau hơn 3 tháng hoạt động. Cơ sở đã tổ chức khám bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, phẫu thuật và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Ninh Bình và các địa phương lân cận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cũng chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả mà cán bộ, viên chức, người lao động đang phải đối mặt trong quá trình vận hành cơ sở mới. Để duy trì hoạt động đồng thời tại hai cơ sở, Bệnh viện phải thường xuyên điều phối, luân phiên đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân lực chuyên môn từ Hà Nội về Ninh Bình. Trong khi đó, nhu cầu khám, chữa bệnh tăng nhanh, công suất sử dụng giường bệnh trung bình đã ở mức khoảng 101%, một số khoa còn vượt cao hơn mức này. Áp lực công việc vì vậy không chỉ đặt lên vai đội ngũ trực tiếp khám, chữa bệnh mà còn đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của các bộ phận dược, thiết bị y tế, công nghệ thông tin, hành chính, tài chính, hậu cần và phục vụ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trò chuyện với đại diện Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nguyễn Hải

Đáng chú ý, việc đi lại thường xuyên giữa hai cơ sở, thời gian di chuyển kéo dài, điều kiện lưu trú và cuộc sống xa gia đình đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, sức khỏe và việc cân bằng giữa công việc với cuộc sống của người lao động. Vì vậy, chăm lo cho người lao động y tế không chỉ là bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định, mà còn phải quan tâm đến điều kiện làm việc, nơi ăn ở, đi lại, sức khỏe, đời sống tinh thần và sự cân bằng giữa công việc với gia đình. Người lao động có điều kiện làm việc tốt hơn, được quan tâm và chia sẻ nhiều hơn thì sẽ có thêm động lực để gắn bó, cống hiến và phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, chủ động phối hợp với lãnh đạo Bệnh viện để nắm chắc tình hình đoàn viên, người lao động tại cơ sở Ninh Bình; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và đời sống.

Hoạt động công đoàn cần hướng mạnh về cơ sở, đến từng đoàn viên, người lao động; quan tâm hơn nữa đến những người thường xuyên luân phiên giữa hai địa điểm, người làm việc tại các khoa, đơn vị có cường độ lao động cao và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Việc chăm lo cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả; không chỉ hỗ trợ khi khó khăn, mà còn chủ động xây dựng các chương trình phúc lợi, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và tạo điều kiện để người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi người bệnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Đối với kiến nghị về nhà ở xã hội cho người lao động đang công tác tại cơ sở Ninh Bình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Công đoàn Bệnh viện, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các cơ quan chức năng nghiên cứu, kết nối, hướng dẫn người lao động tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định. Đây là vấn đề thiết thực, gắn với nhu cầu ổn định cuộc sống, an cư và bảo đảm nguồn nhân lực lâu dài cho Bệnh viện.

Tối ưu hóa quy trình luân phiên nhân lực, giảm tải áp lực trực cho nhân viên y tế

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, sau hơn 3 tháng hoạt động, từ ngày 9/7, bệnh viện tiếp nhận hơn 16.600 lượt người bệnh, xử trí hơn 3.000 ca cấp cứu, thực hiện hơn 2.600 ca phẫu thuật cấp cứu và 1.400 ca phẫu thuật theo kế hoạch. Cơ sở có quy mô 300 giường bệnh, được cấp phép khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu với hơn 13.733 danh mục kỹ thuật chuyên môn. Bệnh viện duy trì phẫu thuật cả cuối tuần, xử trí nhiều ca đa chấn thương phức tạp, góp phần giảm tải cho cơ sở Tràng Thi tại Hà Nội.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trò chuyện với các cán bộ y tế. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh kết quả chuyên môn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp giữa công đoàn và lãnh đạo bệnh viện trong chăm lo người lao động. Theo báo cáo của bệnh viện, các giải pháp hỗ trợ nhân viên làm việc xa nhà gồm bố trí nơi lưu trú tại khu chung cư Sun Urban, tổ chức xe đưa đón hàng ngày và cung cấp khoảng 280 suất ăn trưa, 70 suất ăn sáng, tối mỗi ngày.

Công đoàn cũng tham gia giám sát việc phân công công việc, bảo đảm công bằng về thu nhập giữa các nhóm nhân lực. Theo báo cáo tại buổi làm việc, nhân sự tại cơ sở Ninh Bình cơ bản ổn định, không có người thôi việc; khoảng 20 viên chức từ cơ sở Tràng Thi tự nguyện xin chuyển công tác cố định về Ninh Bình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chặng đường phía trước của cơ sở Ninh Bình vẫn còn nhiều thách thức khi các quy trình phối hợp đồng bộ giữa hai cơ sở cần thời gian để hoàn thiện. Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng chính quyền, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gắn chặt hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của bệnh viện. Chủ động tham mưu, hiến kế cùng chính quyền để tối ưu hóa quy trình luân phiên nhân lực, giảm tải áp lực trực cho nhân viên y tế.

Tiếp tục sâu sát, lắng nghe tâm tư của người lao động để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành liên thông hai cơ sở. Đối với các đoàn viên, người lao động, tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, phát huy truyền thống anh hùng của Bệnh viện Việt Đức, biến những vất vả về khoảng cách địa lý thành động lực để khẳng định chất lượng khám chữa bệnh cấp chuyên sâu tại cơ sở mới.