Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đổi mới phương thức truyền thông, hướng mạnh về người lao động

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định: 9 tháng đầu năm 2026, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan báo chí được duy trì, từng bước nâng cao chất lượng. Nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, tập trung phản ánh hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phong trào thi đua yêu nước, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Thái Thu Xương phát biểu tại hội nghị.

Các cơ quan báo chí tích cực đổi mới hình thức thể hiện, tăng cường sản xuất các sản phẩm đa phương tiện, video, phóng sự, tọa đàm và nội dung trên nền tảng số... kịp thời phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập và tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Quang cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ quý IV-2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, kịp thời và hiệu quả; tập trung thông tin về kết quả hoạt động công đoàn năm 2026, các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống, việc làm của người lao động.

Cùng với đó, khuyến khích các cơ quan báo chí xây dựng tuyến bài, chuyên đề, phóng sự chuyên sâu, tăng cường phản ánh từ cơ sở; đổi mới phương thức truyền thông trên nền tảng số, phát triển các sản phẩm ngắn, trực quan, dễ tiếp cận. Tổng Liên đoàn và các ban, đơn vị chủ động cung cấp thông tin, tư liệu, tăng cường trao đổi về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội và lan tỏa hình ảnh tổ chức Công đoàn.