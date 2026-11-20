Trường Đại học Công đoàn tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tới dự sự kiện có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân, cùng các thế hệ lãnh đạo, giảng viên Nhà trường và sinh viên...

Ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Công đoàn.

Trong diễn văn khai mạc, PGS.TS Lê Mạnh Hùng cho biết, năm nay, buổi gặp mặt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam càng có ý nghĩa khi Trường Đại học Công đoàn tròn 80 năm xây dựng và phát triển. Từ lớp huấn luyện cán bộ công vận đầu tiên đến một trường đại học đa ngành, Nhà trường đã đi qua nhiều giai đoạn đổi mới.

Qua mỗi giai đoạn, các thế hệ đi trước đã xây dựng đội ngũ, vun đắp nền nếp giảng dạy và giữ gìn mối gắn bó của Nhà trường với phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn.

Trong năm học 2025–2026, sự đồng lòng của tập thể Nhà trường được thể hiện qua những kết quả cụ thể. Trường đã mở mới 08 ngành đào tạo trình độ đại học, 02 ngành trình độ thạc sĩ và 01 ngành trình độ tiến sĩ, nâng tổng số lên 50 chương trình đào tạo.

Cùng với việc mở thêm lựa chọn cho người học, Nhà trường đã cải tiến 25 chương trình đào tạo hiện có. Mỗi chương trình được mở mới hay cải tiến đều đòi hỏi các khoa và đơn vị chuyên môn nghiêm túc nghiên cứu nhu cầu của thị trường về năng lực của người học sau khi tốt nghiệp, từ đó xây dựng và cải tiến nội dung, cách thức đào tạo, đồng thời chuẩn hóa phương thức giảng dạy nhằm hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, đạt chuẩn chất lượng quốc gia và tiệm cận chất lượng giáo dục đại học quốc tế.

Nhà trường không ngừng cập nhật, đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, đặc biệt là chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời kiến thức và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ công đoàn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về quản trị, Nhà trường đã hoàn thành Đề án vị trí việc làm và bộ văn bản quy phạm nội bộ. Đây là cơ sở để phân công rõ trách nhiệm, phối hợp giữa các đơn vị và tổ chức công việc phù hợp hơn với yêu cầu của từng vị trí.

Trong công tác chuyển đổi số, Nhà trường đã thực hiện thành công việc kết nối API và đồng bộ dữ liệu với Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS) thông qua giao diện lập trình ứng dụng. Kết quả này tạo điều kiện để Nhà trường cập nhật và sử dụng dữ liệu nhất quán hơn trong công tác quản lý, hướng tới bảo đảm dữ liệu toàn Trường theo tiêu chí "Đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung".

PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhà trường vinh danh 22 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

Tại Lễ kỷ niệm, Nhà trường vinh danh 22 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 102 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong năm học 2025–2026.

Đặc biệt, PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn – mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Xuân Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Xuân Hùng đề nghị Nhà trường tập trung vào một số nhiệm vụ. Trong đó, phát huy thế mạnh đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Chương trình bồi dưỡng cần bám sát những việc cán bộ công đoàn phải làm ở cơ sở, từ đối thoại, thương lượng tập thể đến tư vấn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là trong giai đoạn hiện nay đang vận hành mô hình công đoàn 3 cấp theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

Với các ngành đào tạo, cần tăng cơ hội thực hành, phối hợp với doanh nghiệp và các cấp công đoàn để sinh viên vận dụng kiến thức vào công việc ngay từ khi còn trên ghế Nhà trường. Nhà trường cần đưa các vấn đề từ thực tiễn lao động và hoạt động công đoàn vào chương trình nghiên cứu.

Bên cạnh đó Nhà trường cần chăm lo đội ngũ nhà giáo và xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, nhân văn…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh: Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục đồng hành với Nhà trường, đồng thời đề nghị các ban, đơn vị và các cấp công đoàn chủ động phối hợp với Nhà trường trong bồi dưỡng cán bộ, đặt hàng nghiên cứu và đưa kết quả nghiên cứu vào hoạt động ở cơ sở.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn vinh dự nhận danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà trường đã trang trọng chúc mừng PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026” – một trong 17 nhà giáo khối đại học và hơn 300 nhà giáo tiêu biểu toàn ngành được tôn vinh năm nay.

Vinh danh 22 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2026.