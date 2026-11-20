Ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ công đoàn cơ quan nguyên là giảng viên, giáo viên.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, đồng chí Vũ Anh Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐVN: Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Mạnh Kiên, Trần Thị Thanh Hà, cùng các cán bộ công đoàn cơ quan nguyên là giảng viên, giáo viên.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên là giảng viên, giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên là giảng viên, giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đồng thời đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí trên cương vị công tác công đoàn.

Góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, những phẩm chất tốt đẹp của người thầy, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tâm huyết với công việc luôn là những giá trị đáng quý, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến thiết thực cho hoạt động của tổ chức Công đoàn, đồng thời là những tấm gương về tinh thần học tập, rèn luyện và cống hiến cho các thế hệ cán bộ công đoàn hôm nay.

Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trân trọng gửi tới các đồng chí nguyên là giảng viên, giáo viên lời chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn.

Đồng chí khẳng định, nghề giáo là nghề cao quý, những giá trị mà người thầy truyền đạt không chỉ nằm ở tri thức mà còn ở nhân cách, trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Những giá trị đó cũng chính là nền tảng quan trọng để mỗi cán bộ công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đối với đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong muốn các đồng chí nguyên là giảng viên, giáo viên tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ và tâm huyết vào quá trình xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.