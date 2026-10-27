Tổng Lãnh sự Việt Nam tham dự Lễ hội Gekkasai tại Fukuoka

Thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam – Nhật Bản từ những giá trị văn hóa truyền thống

Lễ hội Gekkasai được tổ chức lần đầu vào năm 2012, kết hợp nghi lễ của sáu ngôi đền tại khu vực Tenjin, trong đó có đền Kego, với các hoạt động mừng mùa màng và giao lưu cộng đồng.

Mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của Fukuoka qua những nghi lễ trang trọng và trang phục thời Heian, lễ hội còn là dịp để người dân cầu mong bình an, gặp gỡ, gắn kết và gìn giữ các giá trị văn hóa.

Đây không chỉ là dịp để người dân cầu mong bình an, may mắn mà còn góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường sự kết nối trong cộng đồng địa phương.

Tham dự lễ hội trong trang phục truyền thống thời Heian, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của đền Kego, Ban Tổ chức và người dân địa phương.

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh vai trò quan trọng của giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân trong việc củng cố nền tảng xã hội, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chia sẻ tại sự kiện, Tổng Lãnh sự cho biết Việt Nam và Fukuoka có nhiều nét tương đồng trong việc tổ chức các lễ hội truyền thống, cùng đề cao giá trị gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Trên cơ sở đó, gợi mở khả năng hai bên có thể thúc đẩy hợp tác tổ chức các sự kiện văn hóa chung, giới thiệu những nét đẹp truyền thống của mỗi bên, qua đó tạo thêm cơ hội giao lưu, tăng cường hiểu biết và tình cảm giữa người dân Việt Nam và Nhật Bản.

Sau lễ khai mạc, là chương trình giao lưu tại Nhà văn hóa cộng đồng Daimyo, thành phố Fukuoka, gặp gỡ các em nhỏ và người dân địa phương.

Trong không khí thân tình, cởi mở, chương trình tạo điều kiện để người dân tìm hiểu thêm về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka với cộng đồng địa phương.

Lễ hội Gekkasai cũng là dịp góp phần mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó củng cố nền tảng hữu nghị và thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển.