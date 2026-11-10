Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải: Việt Nam là điểm đến đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc

Hội thảo học thuật với chủ đề: “Các quốc gia Nam bán cầu trước những chuyển dịch lớn trong quan hệ kinh tế và thương mại quốc tế: Cơ hội và thách thức”. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Thượng Hải)

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 9.

Hội thảo quy tụ sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, học giả, cùng đông đảo giảng viên và nghiên cứu sinh trong lĩnh vực kinh tế học của Trung Quốc.

Nhiều học giả, chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính - kinh tế đã phát biểu tham luận tại Hội thảo như: Phó hiệu trưởng Đại học Tài Chính và Kinh tế Thượng Hải Cận Ngọc Anh; Phó Hiệu trưởng Đại học Nam Khai Thịnh Bân; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam bán cầu, Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải Đinh Hạo Viên; Giáo sư Học viện Kinh tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển và Chiến lược Quốc gia Lưu Thanh; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế thế giới, Đại học Phúc Đán kiêm Chủ tịch Học hội Kinh tế thế giới - Thượng Hải La Trường Viễn; Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Đại học sư phạm Hoa Đông Ân Đức Sinh; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) tại Hà Nội Tôn Phong Lôi; nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng BRICS (NDB) Chu Cường Vũ…

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Thượng Hải)

Phát biểu tại Hội thảo, chuyên gia, học giả Trung Quốc cho rằng, cuộc cách mạng công nghệ AI và địa chính trị là hai yếu tố chính định hình bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế hiện nay. Mặc dù sự tiến bộ của AI mang lại cho các quốc gia Nam bán cầu cơ hội nâng cao năng suất cũng như hiện đại hóa các ngành công nghiệp và thương mại, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm trầm trọng thêm sự phụ thuộc về công nghệ và khoảng cách số.

Trong ngắn hạn, những thay đổi về địa kinh tế và sự cạnh tranh giữa các cường quốc có thể tạo ra cơ hội chuyển hướng thương mại cho một số nền kinh tế mới nổi. Nhưng về lâu dài, sự suy yếu của hệ thống thương mại đa phương cùng tình trạng phân mảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ đặt ra những thách thức nghiêm trọng. Do đó, các quốc gia Nam bán cầu cần tăng cường hợp tác để bảo vệ hệ thống thương mại đa phương, đồng thời góp phần định hình một cấu trúc thương mại mới.

Đối với doanh nghiệp Trung Quốc, các chuyên gia, học giả cho rằng, việc mở rộng sang khu vực Nam bán cầu mang lại nhiều cơ hội hợp tác, nhưng cũng đi kèm thách thức liên quan đến địa chính trị, thay đổi chính sách, tuân thủ quy định và tài chính xuyên biên giới. Tiến trình vươn ra nước ngoài không nên chỉ dừng lại ở việc dịch chuyển năng lực sản xuất, thay vào đó cần bắt nguồn từ nhu cầu phát triển của các quốc gia sở tại, thúc đẩy quan hệ đối tác lâu dài dựa trên lợi ích chung.

Trong quá trình này, các trường đại học nên kết hợp nghiên cứu kinh tế - thương mại ở cấp độ vĩ mô với thực tiễn doanh nghiệp ở cấp độ vi mô, qua đó cung cấp sự hỗ trợ về trí tuệ cho doanh nghiệp Trung Quốc trong quá trình mở rộng ra nước ngoài.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng phát biểu tại Hội thảo. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Thượng Hải)

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng Lãnh sự tại Thượng Hải Trần Huy Hùng đã thông tin tới các đại biểu về những tiến triển mới trong quan hệ Việt - Trung, thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2026; nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng cho rằng, Trung Quốc cần phát huy vai trò nước lớn, có trách nhiệm, tiếp thêm động lực và hỗ trợ các quốc gia Nam bán cầu phát triển ổn định.

Trong khuôn khổ quan hệ song phương, trên cơ sở nhấn mạnh Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam ổn định, môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng khẳng định, đây là những điểm thuận lợi để các nhà đầu tư Trung Quốc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư, làm ăn lâu dài; cam kết Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và làm tốt vai trò kết nối hợp tác giữa địa phương, doanh nghiệp và người dân hai nước.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Viện Nghiên cứu Nam bán cầu, Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải đã công bố “Báo cáo thường niên về Chỉ số và Hệ thống ra quyết định thông minh dành cho các doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra toàn cầu (năm 2026)”.

Khung nghiên cứu này tích hợp bộ chỉ số bao phủ hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, cung cấp đánh giá tổng thể dựa trên các khía cạnh như môi trường kinh doanh, khả năng tiếp cận thị trường, cùng các rủi ro về địa chính trị và chính sách. Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ ra quyết định thông minh có chức năng phân tích chuyên sâu dựa trên trí tuệ nhân tạo, giúp doanh nghiệp xác định các điểm đến đầu tư, theo dõi những thay đổi của thị trường và đánh giá rủi ro khi vận hành.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, Viện Nghiên cứu Nam bán cầu, Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải và Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đã công bố “Báo cáo về Tình hình phát triển của doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam (năm 2026)”.

Đây là bộ tài liệu tham khảo quan trọng phục vụ doanh nghiệp Trung Quốc có mong muốn đầu tư tại Việt Nam. Về nội dung, báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan về bối cảnh phát triển của doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam, các cơ hội hợp tác, vấn đề tuân thủ luật pháp sở tại trong đầu tư và vận hành, cũng như triển vọng phát triển tương lai.

(theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải)