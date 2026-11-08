Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville (Campuchia) chúc mừng 73 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu tặng hoa chúc mừng ngài Heng Bunty, Chỉ huy trưởng Hiến binh tỉnh Preah Sihanouk.

Tại các buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu đã gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới các lực lượng vũ trang tỉnh và khu vực Tây Nam Campuchia, chúc lực lượng vũ trang Campuchia ngày càng lớn mạnh và giành được nhiều thành tích trong thời gian tới; nhấn mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam – Campuchia hiện nay được đúc bằng xương máu của quân tình nguyện nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville và Hiến binh tỉnh Preah Sihanouk chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 73 năm thành lập Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ nhiều quân tình nguyện Việt Nam vẫn còn nằm lại tại đất nước Campuchia chờ ngày trở về với đất mẹ; trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của lực lượng vũ trang các tỉnh Tây Nam Campuchia trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam thời gian qua.

Các Chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang tỉnh bày tỏ cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu tới nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Preah Sihanouk và khu vực Tây Nam Campuchia; nhấn mạnh phía Campuchia luôn biết ơn sự giúp đỡ chí tỉnh của Việt Nam và quân tình nguyện Việt Nam trong việc lật đổ chế độ Khmer đỏ để giành chiến thắng cuối cùng vào ngày 7/1/1979.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu tặng hoa chúc mừng ngài Nov Sam Ol, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Preah Sihanouk.

Hai bên còn trao đổi về việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, phối hợp công tác giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville và các Lực lượng vũ trang Campuchia đóng trên địa bàn tỉnh về công tác an ninh, lãnh sự và bảo hộ công dân Việt Nam và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam thời gian tới.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia)