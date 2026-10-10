Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane được bầu vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet Nguyễn Văn Dũng (bên trái) chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane được bầu vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Savannakhet)

Tại buổi gặp, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất đến đồng chí Thongsavanh Phomvihane (Thong-xa-vẳn Phôm-vi-hản); khẳng định việc được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đối với những đóng góp to lớn, trí tuệ và sự tận tụy của Đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào anh em;

Tin tưởng sâu sắc rằng, trên cương vị cao cả là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm phong phú và bản lĩnh của mình để cùng Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo đất nước cũng như lãnh đạo ngành ngoại giao Lào đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của nước Lào trên trường quốc tế; tin tưởng Đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet tăng hoa chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Savannakhet)

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Thongsavanh Phomvihane chân thành cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet cùng cá nhân Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng đã đến thăm và chúc mừng. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào – Việt Nam.

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane ghi nhận và đánh giá cao vai trò, những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, vùng đất chiến lược kết nối các tỉnh Trung Lào với các địa phương Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane ghi nhận và đánh giá cao vai trò, những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Savannakhet)

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Lào, các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của lãnh đạo hai nước tại địa bàn, nhất là các thoả thuận hợp tác đã được ký kết trong chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Thongsavanh Phomvihane và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.